Stiri pe aceeasi tema

- „Partidul Social Democrat a demonstrat in repetate randuri ca este un partid puternic, democratic și echilibrat, capabil sa ia decizii mature și corecte prin unitatea membrilor sai. Am trecut prin perioade dificile in care, doar impreuna, am reușit sa luam decizii bune pentru Romania și romani, in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, in marja Summit-ului Initiativei celor Trei Mari, context in care a fost reliefat stadiul foarte bun al relatiei strategice bilaterale, scrie Agerpres. Potrivit…

- Premierul a tinut sa sublinieze faptul ca nu are de gand sa paraseasca fotoliul de sef al Guvernului. Concret, Viorica Dancila a tinut sa risipeasca zvonurile aparute in acest sens. “Nu demisionez si nici nu am intentia (…) cineva care ar avea de gand sa demisioneze nu ar avea un program incarcat (…)…

- Prim-ministrul Viorica Dancila îl va primi, marti, la Palatul Victoria, pe premierul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, aflat în vizita oficiala în România, se arata într-un comunicat al Guvernului român.

- Apar informații noi dupa ce președintele Romaniei a sesizat CCR cu privire la un conflict de natura constituționala in relația cu premierul! Potrivit unor surse politice, citate de Antena 3, premierul Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineața pe Klaus Iohannis, inainte de a fi publicat comunicatul…

- “Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea sa fac o precizare. Evaluarea nu o facem asupra persoanei, ci asupra indeplinirii programului de guvernare. Fiecare ministru nu va fi evaluat in ceea ce priveste persoana respectiva, ci asupra modului in care si-a indeplinit masurile din programul de guvernare”,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus duminica seara ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila au "o oarecare mahnire" pentru ca membrii Guvernului nu isi fac timp sa comunice, macar o data pe saptamana, ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au avut o intrevedere miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni. Intalnirea celor doi vine in contextul unor zvonuri despre intentia Guvernului de a adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.