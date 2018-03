Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- Ministrul Mihai Fifor a afirmat marti ca acesta este al doilea an in care Romania aloca 2% din PIB pentru Aparare, iar in 2017, din aceasta suma, aproximativ 40% s-au cheltuit pentru inzestrarea Armatei. "Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de 2% pentru…

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Ministrul apararii din SUA, Jim Mattis, aflat in vizita in Oman, a avertizat ca orice atac chimic comis de catre regimul sirian nu ar fi deloc intelept, informeaza duminica AFP."Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al...

- Un seism de magnitudine ML 3.4 a fost inregistrat in Bulgaria, la cinci kilometri adancime, la 00.13 Ora Romaniei, aproape de granita cu judetul Constanta. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranea cutremurul, de intensitate epicentrala IV, a avut focarul la coordonatele 43.12 N ; 27.48 E, la…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat marti, la telefon, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la initiativa acestuia, printre temele abordate numarandu-se organizarea unei sedinte comune de Guvern si cresterea interconectivitatii rutiere intre Romania si Bulgaria. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Declarația ministrului Apararii, Eugen Sturza, cu privire la dotarea Armatei Naționale cu arme letale poate fi tratata sub doua aspecte, a comentat fostul ministru Valeriu Pleșca intr-un interviu pentru Noi.md. Fostul șef de la Aparare este de parere ca intenția anunțata de Sturza poate fi atribuita…

- Timmermans, discutii cu Tariceanu despre MCV, stat de drept si modificarea Codurilor penale Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a discutat, joi, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre statul de drept, Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), dar si despre…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Datele centralizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arata ca au fost semnalate efecte ale ninsorilor si viscolului in Bucuresti si in zece judete - Bacau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman si Vrancea - si s-a intervenit in sprijinul a 215 persoane aflate in…

- Cateva mii de persoane protesteaza, duminica seara, in strada la București (Piața Victoriei), in Cluj Napoca și in alte mari orașe ale țarii impotriva ministrul Justiției, Tudorel Toader și impotriva PSD. Se scandeaza ”Tudorel ești un gunoi/Ne tragi țara inapoi!” și ”PSD- Ciuma roșie!”. La Cluj Napoca,…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte…

- Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adincime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamint s-a resimtit la Sofia, la Ruse, la Alexandria, in Rominia, dar si in citeva localitati din nordul Greciei. Reprezentantii…

- Mihai Fifor: in acest an va incepe achizitia bateriilor de coasta În acest an România va începe un nou program de înzestrare ce prevede achizitia unor baterii de artilerie de coasta, tehnica de lupta ce va fi produsa în tara noastra. Acest proiect…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul discutiilor, a fost reliefata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- In cadrul unui discurs de campanie, ministrul de Finanțe bavarez Markus Soder a declarat ca se opune primirii Romaniei și Germaniei in zona Euro. Soeder, reprezentant al conservatorilor, a folosit exemplul Greciei pentru a-și susține punctul de vedere. In cadrul unei reuniuni politice, ministrul de…

- Atac dur al sefului finantelor din landul Bavaria, cel mai mare din Germania, la adresa Romaniei. Ministrul bavarez de finante se opune vehement ca tara noastra si Bulgaria sa fie primite in zona euro. Nu vrem sa discutam cu numere si pacaleli, a spus acesta. Potrivit acordului de aderare la Uniunea…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri intalniri bilaterale cu omologii din Republica Polona, Canada si Bulgaria, in marja Reuniunii ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, de la Bruxelles, informeaza un comunicat al MApN. Discutiile cu ministrul polonez al…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- Președintele Statelor Unite a fost impresionat de parada militara organizata pe 14 iulie, de Ziua Frantei. Vrea si el una la fel! Anul trecut a fost invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron la marele eveniment din Paris. Pe Champs Elysees au marșaluit peste 4000 de militari, iar pe deasupra…

- Reuniunea Romania - NATO care se desfasoara marti si miercuri, la Bucuresti, reprezinta o etapa importanta in "analiza capabilitatilor pentru aparare", din cadrul procesului NATO de planificare a apararii, precizeaza MApN intr-un comunicat. In cele doua zile, sunt analizate "gradul in…

- In zilele de 6 și 7 februarie se desfasoara la Bucuresti „Reuniunea Romania – NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017-2018”. Reuniunea este o etapa importanta in ,,Analiza capabilitatilor pentru aparare”, din cadrul procesului NATO de planificare a apararii. In cadrul agendei celor doua…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, vine astazi intr-o vizita oficiala in Moldova la invitatia omologului sau de la Chisinau, Eugen Sturza. Este prima vizita in Moldova a unui ministru din noul executiv de la București.

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton. Potrivit MApN, agenda de discutii s a concentrat pe evolutia cooperarii in domeniul apararii si perspectivele favorabile pentru dezvoltarea in…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri, 31 ianuarie 2018, pe ministrul apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti cu prilejul unei vizite oficiale. Seful diplomatiei romane a salutat ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme, evidentiind…

- Valoarea tranzactiei nu a fost data publicitatii. Aceasta operatiune este cea mai recenta dintr-o serie de tranzactii din domeniul producerii inghetatei, care includ achizitionarea Talenti Gelato in 2014 si a Grom in 2015. Unilever, producatorul inghetatei Wall si Ben Jerry, a anuntat…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a anuntat, duminica, intr-o postare, ca va cere ca modul in care Jandameria a gestionat protestele civice sa fie analizat in Comisiile de Aparare din Parlament, la inceputul sesiunii din februarie. „Voi solicita…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- 'Administratia examineaza foarte serios optiunile militare care ar putea intra in joc in ceea ce priveste Coreea de Nord', a declarat Mac Thornberry, presedintele Comisiei pentru fortele armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. 'Antrenamentele sunt foarte serioase', a adaugat el. 'Militarii…

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Armata rusa a anuntat vineri ca au fost ''eliminati'' autorii unui atac cu mortiere intreprins impotriva bazei sale militare de la Hmeimim, in Siria, atac soldat cu doi morti in randul militarilor rusi, relateaza AFP. ''Comandamentul trupelor noastre din Siria a efectuat o operatiune speciala de…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Pentru prima data un premier al Japoniei vine in vizita oficiala in Romania. Shinzo Abe va avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis iar potrivit administrației prezidențiale, cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in diferite domenii de activitate. Pentru prima data un…

- Președintele țarii a demis mai mulți miniștri, printre care doi "grei" ai executivului conservator: titularii de la Aparare și Externe. Iar inlocuitorii lor au depus juramantul intr-o ceremonie la care a asistat dosr șeful statului.

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a facut joi, 4 ianuarie, o vizita de lucru la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 39;Dr. Carol Davila 39; din Bucuresti SUUMC .Mihai Fifor s a intalnit cu echipa de conducere a spitalului, a discutat cu directorul general, generalul de brigada medic…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA. El l-a numit pe generalul Ali Abdullah Ayoub ca ministru…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților și președinte al Comisiei de Aparare a PNL spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult suma de 10 miliarde de euro, in urmatorii 10 ani și considera…