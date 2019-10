Mihai Fifor îl acuză pe Klaus Iohannis de blocarea Guvernului: CCR arată că Iohannis îngroapă Constituţia "Motivarea CCR de ieri a aratat foarte clar ca președintele Iohannis a ingropat Constituția și democrația in aceasta țara. Conform magistraților Curții, Klaus Iohannis "a creat premisele blocarii activitații a trei ministere, afectand buna funcționare a Guvernului și a intregii administrații publice". Același Klaus Iohannis a facut de la tribuna Administrației Prezidențiale declarații care "aduc atingere onoarei și demnitații unei categorii socio-profesionale care se bucura constituțional de protecție" și s-a contrazis flagrant in declarații, afirmand ca nu el numește miniștri in situația… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

