Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea militara rusa in Marea Neagra s-a intensificat și asta reprezinta un motiv de ingrijorare pentru Romania. „Federația Rusa folosește Marea Neagra pentru a inspira forța in estul Mediteranei”, a declarat ministrul aparirii, Mihai Fifor, in cadrul unei conferințe internaționale organizata de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, pleaca astazi, in Statele Unite În cadrul vizitei pe care o începe în Statele Unite, ministrul Apararii, Mihai Fifor, are programata o întrevedere cu secretarul american al Apararii, James Mattis. Într-o…

- Ea a aratat, in cadrul dezbaterilor, ca Valea Jiului este una dintre zonele miniere din Europa cu cei mai multi angajati in acest domeniu de activitate, mentionand ca proiectele eligibile la finantare europeana trebuie sa fie identificate impreuna cu autoritatile locale. "Am inceput, impreuna…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat marti ca procesul de pregatire a Presedintiei romane a Consiliului UE se confrunta cu "posibile amenintari", mentionand in acest sens un atac cibernetic asupra site-ului de pregatire a Presedintiei, dar si o serie de stiri false.…

- "Discutia despre submarine este in continuare pe rol. Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia legata de cele trei submarine pe care Armata Romaniei le vrea in dotarea sa, submarine pe care ni le dorim construite tot intr-un santier naval din Romania, asa cum se intampla si in cazul corvetelor.…

- Intr-o lunga postare pe facebook, ministrul Mihai Fifor analizeaza detailat derularea protestului, dar și etapele de dinainte și dupa aceea, cu ecourile și reacțiile in presa, inclusiv in strainatate. Concluzia sa este ca s-a acționat concertat, atat din interior cat și din exterior pentru daramarea…

- La inceputul lunii septembrie, este probabil ca Romania sa faca plata pentru al doilea sistem Patriot, potrivit declaratiei ministrului Apararii, Mihai Fifor. „Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care…

- Informație de ultima ora. O ședința de urgența ar urma sa aiba loc, astazi, la Guvernul Romaniei.Ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul Apararii, Mihai Fifor, au fost convocați de urgența de premierul Viorica Dancila, conform Romania TV, tema ședinței este focarul de pesta porcina…