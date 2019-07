Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil". El spune ca Dancila este insa…

- Mihai Fifor a marturisit ca intre Viorica Dancila și Liviu Dragnea era un conflict uriaș. "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru...

- "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru ca Viorica Dancila a refuzat sa faca aceasta mișcare și a spus ca nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru ca multa lume se aștepta sa execute, sa raspunda la…

- Mihai Fifor a afirmat ca Viorica Dancila nu a avut acces la rezultatele sondajelor din campania electorala pentru alegerile europarlamentare. El a afirmat ca in jurul lui Liviu Dragnea se formase un fel de bula. Secretarul general al PSD crede ca Liviu Dragnea urma sa-și anunțe candidatura, iar scorul…

- Noul secretar general al PSD, Mihai Fifor, spune ca partidul nu se dezice de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. El s-a referit la decizia CCR privind completurile specializate din justitie si a aratat ca "este cutremurator" faptul ca acestea au trimis, ani de zile, oameni in spatele gratiilor, fara sa…

- Recent inchRecent incheiatul Congres PSD A CONSEMNAT UN FRUMOS SUCCES PENTRU VIORICA DANCILA si o palma usturatoare , chiar un dezastru pentru PSD Alba. Sprijinit si indrumat din umbra de Paul Stanescu, ajutat din toata inima de Marcela Daramus, Dirzu a rupt inima targului, mobilizarea lui nereusind…

- Viorica Dancila a dat-o afara din Guvern pe Anca Alexandrescu, cerberul trimis de Liviu Dragnea la Palatul Victoria pentru a sufoca, din fasa, orice gand de razvratire al premierului, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Anca Alexandrescu se va intoarce la partid, unde se va ocupa de comunicarea…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit miercuri, intr-o intervenție telefonica la B1 Tv, ca in ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD de saptamana trecuta s-a luat decizia restructurarii guvernului prin Parlament, insa premierul Viorica Dancila s-a opus deciziei din CEx.Intrebat…