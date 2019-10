Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a saptea motiune de cenzura din actuala legislatura si a patra impotriva Cabinetului Dancila este dezbatuta joi in plenul Camerelor reunite, finalul fiind greu de prevazut in conditiile in care negocierile se desfasoara pana in ultimul moment. Secretarul general al PSD Mihai Fifor susține…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, trage un semnal de alarma cu o saptamana inainte de votarea motiunii de cenzura si anunta ca romanii ar trebui sa se pregateasca de austeritate.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, miercuri, la B1 TV, ca este sigur ca moțiunea de cenzura va trece. Politicianul a inaintat și o cifra a parlamentarilor care vor vota pentru plecarea Guvernului Dancila.Citește și: Rareș Bogdan arunca bomba! De ce vrea Liviu Dragnea dizolvarea…

- Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a anuntat, miercuri, ca jumatate dintre deputatii grupului vor vota in favoarea motiunii de cenzura. "Jumatate din membrii grupului vor vota motiunea de cenzura", a precizat el pentru AGERPRES. Pambuccian a mentionat ca deputatii grupului…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca spera ca, dupa saptamâna viitoare, sa vina un nou guvern, facând astfel trimitere la votul asupra moțiunii de cenzura care ar duce la demiterea Cabinetului Dancila. Șeful statului a facut aceste afirmații în contextul în care a vorbit despre…

- Calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL și susținuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania și ALDE va fi stabilit de birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului. Moțiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie demis sunt necesare 233 de…

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL si sustinuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania si ALDE. Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anuntat, marti seara, ca motiunea de cenzura ar urma sa fie votata sambata. "Sambata, e un efort pentru dumneavoastra sa va aduceti oamenii...Eu inca astept sa vad formula de guvern cu care vreti sa veniti", i-a spus el unui reprezentant al PNL.