Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti, referindu-se la afirmatia premierului Mihai Tudose referitor la restructurarea Guvernului, ca acesta nu l-a informat direct cu privire la o astfel de intentie, reamintind ca actuala formula guvernamentala este bazata pe un protocol PSD – ALDE.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Mai multi parlamentari ALDE au declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca formatiunea condusa de Calin Popescu-Tariceanu vrea sa isi pastreze ministerele in cazul in care propunerea premierului Mihai Tudose, de a se face o restructurare guvernamentala, ar avea loc.

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a sustinut ca restructurarea Guvernului s-a discutat luni, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, doar "in principiu", urmand sa se stabileasca masuri concrete la finele lunii, in sedinta conducerii partidului de la Iasi, insa a mentionat ca vizate sunt ministere precum…

- "Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a ajuns la Guvern in jurul orei 11.00, el avand o discutie de circa jumatate de ora cu premierul Mihai Tudose", au precizat surse politice, citate de Mediafax. De asemenea, premierul a avut intalniri separate cu mai multi presedinti de consilii…

- Noi informații din ședința CEX ies la iveala. Potrivit unor surse citate de Antena 3, premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința, spunand ca nu mai poate conduce un `trabant și sa ajunga in Formula 1`.„Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1.”, le-ar fi…

- Marian Preda considera ca lupta pentru succesiunea la șefia partidului și pentru candidatura la prezidențiale se va inteți și ca Liviu Dragnea nu va mai rezista "Azi este inceputul sfarșitului lui Dragnea. Fizionomia lui la conferința de presa de azi exprima teama, deruta, neincredere. Se…

- "Nu pot sa fac performanta la Guvern daca mi se da un Trabant", i-a spus Mihai Tudose lui Liviu Dragnea in timpul sedintei Comitetului Executiv PSD de azi, potrivit unor surse din PSD. Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti.…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Mihai Tudose a recunoscut în fata jurnalistilor, la iesirea de la sedinta CExN de luni, ca "restructurarea dorita" nu se va face astazi si a precizat ca nu renunta la idee, pe care o va prezenta si la CExN de la Iasi.

- Soarta Cabinetului Tudose s ar putea afla astazi, scrie Digi 24. Dupa ce la sfarsitul anului trecut, la o intalnire de taina la care au participat doar greii PSD, Liviu Dragnea le a spus colegilor de partid ca este nemultumit de Mihai Tudose, se pare ca intalnirea va continua astazi. Membrii PSD au…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Premierul Tudose ia o decizie neașteptata in ultima zi lucratoare din 2017. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a lui Mihai Tudose, potrivit news.ro.Decizia privind eliberarea lui…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Adrian George Paladi a inlocuit-o in functie pe Madalina Cochino, in urma deciziei Guvernului. Paladi este inginer, in trecut a lucrat in mediul privat, iar in ultimul an a fost comisar grad I superior in cadrul Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului Braila. Vineri, la investirea…

- Noul prefect al judetului Braila, George Adrian Paladi, este finul de cununie al premierului Mihai Tudose. El a fost cununat de Tudose in urma cu 14 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX. George Adrian Paladi a fost numit prefect al judetului Braila in sedinta de miercuri a Guvernului.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si fostului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Un nou scandal politic la nivel înalt s-a produs în partidul de guvernamânt. DCNews a publicat astazi stenograme care arata conflictul dintre primarul Municipiului București, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, în contextul organizarii Târgului de Craciun…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a cerut „distinsului“ premier MIhai Tudose sa demisioneze din fruntea Guvernului, dupa ce a criticat-o pe Gabriela Firea pentru intentia de a organiza un targ de Craciun fix in Piata Victoriei, locul traditional de protest impotriva PSD.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care permite achizitia sistemului de rachete Patriot. Astfel, seful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care permite achizitia sistemului de rachete Patriot . Astfel, seful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha,

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Motiunea de cenzura depusa saptamana trecuta de PNL si USR a fost citita, astazi, in plenul reunit al Parlamentului. Potrivit textului motiunii, opozitia considera ca este necesara retragerea increderii acordata Executivului condus de Mihai Tudose pentru ca astfel, spun initiatorii, sa fie oprite distrugerea…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat, astazi, ca primul sistem Patriot va fi achiziționat de catre România în a doua jumatate a anului 2019, iar în 2020, acesta va deveni operațional. Comisia de Aparare din Senat a adoptat, astazi, în unanimitate raportul privind…

- Aviz pozitiv pentru achizitia rachetelor Patriot. Cand va deveni operational sistemul Comisia de Aparare din Senat a adoptat, luni, in unanimitate raportul privind legea ce vizeaza achizitia rachetelor Patriot. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca primul sistem Patriot…

- Lovitura dura primita de presedintele PSD, Liviu Dragnea, chiar din interiorul Guvernului. Consilierul premierului Mihai Tudose, Gheorghe Piperea, ii cere demisia.Citeste si: OFICIAL DNA: Liviu Dragnea, urmarit penal pentru 5 infractiuni. Ce acuzatii i se aduc liderului PSD "Oare cat…

- Timp de circa doua ore, iesenii au scandat constant lozinci impotriva Guvernului, principalele „tinte" fiind seful PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. „Rezistam, nu cedam!", „Romania, trezeste-te!", „Vrem anticipate, nu se mai poate!", „Veniti cu noi, va…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului. Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de Urgenta, masurile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns in urma cu puțin timp la Palatul Victoria, unde premierul Mihai Tudose are o intalnire cu primarii de municipii, informeaza Romania Tv. O parte dintre acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Reprezentantii Asociatiei…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat marți seara, la Antena 3, ca odata cu achiziționarea sistemului de rachete Patriot, România va intra într-un ''club select'', iar acest lucru arata ca SUA au mare încredere în partenerul român.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Fifor a mai precizat și faptul ca de 1 Decembrie vor fi prezentate…

- Armata va achiziționa elicoptere produse la Brașov Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Întrebat…

- Romania va achiziționa elicoptere modelul H 215 de la compania Airbus, insa vor fi produse la Brașov, și vor intra in dotarea Ministerului Apararii Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat, miercuri, ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, dupa ceremonia militara care a avut loc…

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Premierul Tudose ne sfideaza: Se lauda cu banii europeni atrasi de Iasi, dar investitiile Guvernului in infrastructura rutiera sunt pentru alte regiuni Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, azi, la Palatul Victoria, la semnarea contractului…

- PNL ii solicita premierului Mihai Tudose sa-l demita pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat luni președintele liberalilor, Ludovic Orban. "Solicitam premierului Tudose demiterea ministrului Mișa. Este inadmisibil ceea ce se întâmpla de la învestirea…

- Fostul jurnalist Felix Rache, angajat de premierul Mihai Tudose sa se ocupe de imaginea sa și de comunicarea guvernamentala, a primit ieri din partea Guvernului 3,3 milioane de lei pe care ii poate folosi dupa bunul plac, pana la sfarșitul anului, pentru sondaje de opinie, burse, simpozioane, calatorii,…

- Guvernul va continua sa incurajeze sectorul auto din Romania, a afirmat, marți, Florin Vodița, consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului Mihai Tudose. La Romanian Automotive Summit, care se desfașoara marți la București, Vodița a transmis un mesaj…

- Senatorul Claudiu Manda, la sediul PSD: ”Nu cred ca premierul Tudose va face remanierea in ciuda votului partidului”, a spus liderul PSD Craiova, inainte de ședința conducerii partidului in care se va discuta remanierea unor miniștri. „Nu cred ca premierul Tudose va face remanierea in ciuda votului…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat joi ca nu crede ca premierul Mihai Tudose va remania miniștri fara sa aiba acceptul partidului. "Nu cred ca premierul Tudose va face remanierea în ciuda votului partidului. Și premierul a înțeles și a acceptat ca CExN…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara, și a subliniat ca formațiunea pe care o conduce "nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul Romaniei așa cum ii convine". …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara, si a subliniat ca formatiunea pe care o...

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara, și a subliniat ca formațiunea pe care o conduce "nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul Romaniei așa cum ii convine". …

- Calin Popescu Tariceanu a precizat ca ALDE il susține in continuare pe Viorel Ilie pentru funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul. Liderul libera-democrat a precizat ca nu permite DNA sa faca guvernul Romaniei dar va lua in calcul argumentele pe care le va prezenta premierul Tudose. Advertisement…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara. El a aratat ca la nivelul ALDE a fost luata în discuție, joi, necesitatea ca partidul sa-și afirme în…