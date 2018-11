Stiri pe aceeasi tema

- Romania este si va ramane o tara pro-europeana si a dovedit in nenumarate randuri ca este un stat membru loial si implicat, care crede in valorile Uniunii Europene, pe care le apara si le respecta, spune ministrul Apararii, Mihai Fifor, care subliniaza ca ''este de neacceptat introducerea unor…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a criticat, marți, intr-o postare pe contul sau de Facebook, conținutul raportului MCV prezentat de Comisia Europeana și faptul ca oficialii europeni au ignorat, in conținutul documentului, abuzurile din justiție și incalcarea drepturilor și libertaților cetațenilor…

- Bugetul UE pentru anul 2019 aduce modificari in cuantumul unor domenii subvenționate pentru agricultura. Vor fi mai puțini bani destinați ajutoarelor pentru agricultorii care au de suferit de pe urma secetei, plațile pentru apicultori vor fi menținute la nivelul lui 2018, dar vor fi alocate mai multe…

- Președintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia ministrului de Justiție, Tudorel Toader, dupa raportul critic al Comisiei de la veneția. Șeful statului susține ca raportul Comisiei de la Veneția confirma problemele semnalate in ultimul an in privința modificarilor legislației penale și reprezinta…

- Joi, 11 octombrie, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere, la sediul M.Ap.N., cu seful Biroului Securitatii Nationale din Republica Polona BBN , secretarul de stat Pawe Soloch.Agenda de discutii s a axat pe modalitatile concrete de colaborare intre Romania si Polonia in vederea…

- Securitatea zonei Balcanilor se va discuta marți la Timișoara, in cadrul unui eveniment care s-a bucurat de real succes și la prima ediție, anul trecut. Marți, Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizeaza a doua ediție a conferinței internaționale…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o saptamana de foc. In ceea ce privește noua legislație a Justiției. In țara, dar și afara. Se joaca marea finala. E ori, ori. Și, in aceste condiții, in numele PNL, Alina Gorghiu lanseaza o oferta surpriza. O propunere de armistițiu temporar. Intre frontul PSD și frontul…

- Intre București și celelalte zone ale țarii se casca o prapastie tot mai mare. Capitala se situeaza mult peste medie și crește intr-un ritm alert, lasand in urma multe regiuni din țari precum Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie.