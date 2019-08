Mihai Fifor, după protestul 10 august: Vă mulțumesc! Tentativele de instigare la violență, sancționate „Mulțumesc, in numele Ministerului Afacerilor Interne, tuturor cetațenilor care astazi au participat la proteste intr-un mod atat de civilizat și de pașnic. Ați sancționat atat tentativele de instigare la violența, cat și pe cele de politizare a evenimentului, așa incat am asistat, cu toții, la un act democratic sanatos și fara incidente. Mulțumesc totodata tuturor autoritaților implicate pentru mobilizare, pentru atitudinea responsabila și profesionalismul de care au dat dovada. Spuneam zilele trecute ca sunt mulți oameni in MAI care iși iubesc și respecta meseria, iar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

