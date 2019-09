Mihai Fifor, după ce a scris Moise Guran: M-AM ÎNGROZIT „Am vazut cel mai recent articol al lui Moise Guran, despre cum trebuie "sa moara PSD". M-au ingrozit virulența și iresponsabilitatea afirmației. Manifestarea afinitaților politice este deschisa in democrație, iar libertatea de expresie e garantata, insa extremismul este periculos și – mai ales atunci cand vine din partea unor formatori de opinie - naște monștri. Extincția unui partid nu ar trebui niciodata inoculata cetațenilor. Extincția unui partid nu ar trebui niciodata inoculata cetațenilor. Este esența democrației ca traiectoria și soarta partidelor sa fie decisa la vot, in baza unei informari corecte facute cu sprijinul mass-media. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,7 milioane de salariati, adica un procent de 30% din totalul persoanelor salariate, câstiga salarii la nivelul minim pe economie. Bucurestiul este orasul care are cei mai angati pe salariul mediu, pe locurile doi si trei fiind Cluj si Constanta. Salariile minime pe economie…

- "Am vazut cu toții in ultima perioada nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni.…

- ”In acest moment, sunt mii de familii ale caror venituri depind exclusiv de bunul plac al președintelui Iohannis. E vorba de angajații din ministerele vacantante de ALDE și din companiile sau agențiile din subordine. Ma aștept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecințele negative…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca este rusinos ca PNL si USR nu vor sustine candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european, desemnarea ei fiind „un castig pentru Romania”. Social-democratul afirma ca ceea ce fac partidele de opozitie este „anti-romanesc si anti-national”,…

- Treizeci de mii de profesori vor pleca din invațamantul public din Ungaria din cauza salariilor mici, a condițiilor de munca și a excesului de munca, noteaza Euronews. Salariul minim este de 132.000 de forinți (1,892.80 lei) pentru un profesor debutant, aproximativ patru sute de euro. Totyik Tamas,…

- "Biroul Național al PLUS a decis, in ședința de luni, 26 august, urmatoarele: 1. Luand in seama degringolada actualei guvernari, Biroul Național al PLUS a reiterat necesitatea organizarii unor alegeri anticipate. Membrii Biroului Național al PLUS considera ca situația catastrofala in care…

- Potrivit iancuguda.ro, gestiunea resursei umane în sectorul public din România reflecta mai multe dezechilibre: Supradimensionarea: 1/4 români activi lucreaza în sectorul public, media din UE este 1/6; Salariile foarte ridicate nejustificate de productivitate sau…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, precizeaza ca in sedinta coalitiei nu s-a pronuntat un nume pentru postul de guvernator al BNR, iar apoi senatorii PSD au ajuns la concluzia ca nu l-ar sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat. Noua conducere a BNR urmeaza sa fie votata de Parlament…