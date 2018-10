Stiri pe aceeasi tema

- Studentii anului I ai Academiei Navale ldquo;Mircea cel Batran" si elevii anului I din cadrul Scolii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu" depun astazi juramantul militar.La eveniment participa 79 de studenti si 36 de elevi la care le vor fi alaturi reprezentanti ai Statului…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ionel Ciuca, a participat joi, 4 octombrie, la Ziua Distinsilor Vizitatori in cadrul exercitiului multinational CETATEA 2018, la Centrul 48 Comunicatii si Informatii Strategice, din Bucuresti. CETATEA 2018 este un exercitiu tehnic de comunicatii si…

- Bulgaria va participa la exercitiile militare Sea Shield, Poseidon si Cetatea, a confirmat seful Statului Major al armatei bulgare, generalul Andrei Botev, intr-o intrevedere desfasurata marti cu seful Statului Major al Fortelor Terestre romane, generalul-maior Ovidiu-Liviu Uifaleanu, aflat intr-o…

- BUCURESTI, 14 sept — Sputnik, Doina Crainic. În timpul tirurilor de instrucție pe Poligonul Telemba din Buriatia au fost utilizate „rachetele invizibile" cu caracteristici superioare celor straine, a anunțat șeful Diviziei 76 a AAE, colonelul Serghei Tikhonov. © Sputnik / Алексей…

- Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu" a organizat luni, 10 septembrie, la ora 08.00, festivitatea de inceput al noului an scolar. In prezenta conducerii Statului Major al Fortelor Navale, a reprezentantilor Ministerului Apararii Nationale si ai Statului Major al…

- In fața Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au inceput, miercuri, 5 septembrie, lucrarile de amplasare a machetei unui avion. Dupa 43 de ani de funcționare in subordinea Forțelor Terestre, Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a trecut in subordinea Statului Major al Fortelor…

- Vineri, 31 august 2018, incepand cu ora 11:00 la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, va avea loc activitatea dedicata resubordonarii Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul”. Astfel, institutia de invatamant militar preuniversitar din Alba Iulia trece din subordinea Statului…

- Aproximativ 10.000 de persoane sunt așteptate sa asiste, în aceasta dimineața, pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Române, la festivitați fiind anunțați președintele Klaus Iohannis, dar și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor.…