Mihai Fifor, distrugător cu Victor Ponta: Era doar poza pusă în geam „Spre deosebire de Victor Ponta, eu nu sunt cameleon. Nu ma dezic de colegii mei. Nu ma dezic nici macar de Guvernele Ponta din 2012-2015, in care Valcov și Teodorovici au fost miniștri ai Finanțelor – ca sa lamurim cine facea bugetele pe care Ponta doar le prezenta in Parlament. Rezultatele din 2015 cu care se lauda Ponta sunt de fapt rezultatele PSD. Ponta era doar poza pusa in geam. Munca o faceau alții, cei pe care acum ii denigreaza. o faceau alții, cei pe care acum ii denigreaza. Ca așa fac cameleonii! Dar nu fug de comparația cu anul 2015. Ponta vorbește de valoarea deficitelor in PIB, dar nu va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

