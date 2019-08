Mihai Fifor, distincţie pentru un agent care a salvat viaţa unui copil: Merită recunoştinţa noastră "Eroii sunt printre noi, este doar datoria noastra sa ii vedem și sa le recunoaștem meritele. Iar Ministerul Afacerilor Interne are astfel de oameni excepționali, care au ințeles ca au o misiune inalta și o respecta. Este motivul pentru care astazi am ales sa-l felicit personal pe colegul nostru plt. maj. Crișmaru Daniel, din cadrul Garzii de intervenție Baicoi, care in urma cu doua zile, aflat in timpul liber, a salvat viața unui copil cazut in apele Raului Provița. I-am acordat cea mai inalta distincție a Ministerului Afacerilor Interne, Emblema de Onoare, iar, prin ordinul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "De aceasta data, tatal unui pompier este cel care a avut nevoie de ajutor. Lucra la canalizare, intr-un șanț cu o adancime de 4 m și o lațime de nici macar 1 m. Pamantul a inceput sa alunece, iar barbatul in varsta de 57 de ani a fost acoperit in intregime. Colegii sai de munca au sunat de urgenta…

- In cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI a avut loc ceremonia oficiala de transmitere din dotarea Inspectoratului General al Carabinierilor la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a doua autospeciale de interventie. Este vorba despre cele doua autospeciale daruite…

- Plutonierul major Liviu Gabriel Cranga, din cadrul Detasamentului de Pompieri Turnu Magurele, a fost recompensat marti de catre ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu Emblema de onoare a MAI, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Distinctia a fost oferita intr-un…

- In prezenta ministrului demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a sarbatorit pentru al doilea an consecutiv Ziua Ministerului Afacerilor Interne. In cadrul ceremonialului organizat la sediul institutiei, ministrul Carmen Dan a acordat cele mai importante distinctii ale MAI celor care prin…

- Imagini revoltatoare cu un paramedic SMURD care lovește cu un parizer in cap un pacient inconștient au fost postate pe rețelele de socializare. Internauții au fost revoltați, iar ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut ca IGSU si DSU sa ia masuri urgente in acest caz. In imaginile postate sambata,…

- Imagini revoltatoare cu un paramedic care lovește in cap un pacient inconștient cu un parizer au fost postate pe rețelele de socializare. Internauții au fost revoltați, iar ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut ca IGSU si DSU sa ia masuri urgente in acest caz. In imaginile postate sambata, pe Facebook,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut duminica masuri urgente din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) pe fondul videoclipului, devenit viral, in care un pacient aflat pe o targa este lovit cu un baton de…

- O ploaie torențiala, insoțita de grindina, s-a abatut, vineri, asupra orașului Ramnicu Valcea. Apa s-a adunat pe strazile orașului, iar localnicii au filmat și au distribuit imaginile pe Facebook potrivit mediafax.In imaginile postate pe Facebook se observa apa acumulata pe strazile orașului…