Mihai Fifor despre remilitarizarea MAI: E un subiect pe care l-am abordat cu doamna prim-ministru

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a adresat, joi, un indemn catre toti cei care vor participa la protestul din 10 august sa faca acest lucru „in mod pasnic, in mod legal” si a dat asigurari ca noul comandant al Jandarmeriei are capacitatea de a gestiona in mod cat mai corect…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat marti ca a inceput cercetarea prealabila a agentilor de politie de la Galati banuiti de neglijenta fata de o minora care avea nevoie de ingrijiri medicale, mentionand ca cei care au gresit ‘pleaca acasa’. ‘Deja a inceput cercetarea prealabila…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca a dispus incetarea imputernicirii in functie a inspectorului general al Jandarmeriei Romane, Ionut Sindile, urmand ca institutia sa fie condusa de inspectorul

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a declarat miercuri ca vrea ca proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, aflat in stadiul de avizare la ministerul pe care-l conduce, sa fie finalizat astfel incat saptamana viitoare sa intre in sedinta de Guvern. …

- Corpul de control al premierului a inceput de marti actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile Ministerului Afacerilor Interne in cazul de la Caracal, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, care a transmis ca romanii trebuie sa continue sa creada in MAI. "In ultimele…

- CEx al PSD a hotarat remanierea unor membri ai guvernului, a declarat luni dupa amiaza Viorica Dancila. Potrivit acesteia, vor fi schimbați din funcții Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. La Externe este propusa Ramona Manescu pentru preluarea funcției…

- UPDATE, ora 16:36 – Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor – pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice, a anuntat, la finalul reuniunii, presedintele PSD, Viorica Dancila. Totodata,…

- "O noua intalnire a Departamentelor Consiliului National... Am fost onorati, in seara aceasta, sa o avem alaturi de noi pe doamna prim-ministru si presedinte al PSD, doamna Viorica Dancila", a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. Reamintim ca Mihai Fifor este noul purtator de cuvant…