- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a vorbit, joi dimineata, despre faptul ca Jandarmeria ar fi refuzat initial sa ofere sprijin politistilor care urmau sa faca perchezitii la Caracal, indemnand spre gasirea unor solutii constructive, in locul incercarii de a cauta numai vinovatii. "Am facut…

- Ministrul de Interne Mihai Fifor a declarat joi, cu privire la masurile de cautare in cazul Alexandrei și Luizei, ca procurorii DIICOT se ocupa de aceste cazuri, iar instituția pe care o conduce are doar o funcție de sprijin.„Noi avem o funcție de sprijin. Ce ne solicita procurorii DIICOT…

- Raportul MAI in cazul intervenției pentru cautarea Alexandrei Maceșeanu arata ca Jandarmeria a refuzat inițial sa trimita luptatori de la Brigada Mobila pentru a sprijini ancheta. Ministrul de Interne Mihai Fifor a avut o prima reacție.„Am facut aseara o discuție cu imputernicitul de la jandarmi.…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a declarat ca in cazul apelurilor Alexandrei la 112 a fost o problema de logistica pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa.”Pentru București…

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere...

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…