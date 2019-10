Mihai Fifor despre Klaus Iohannis: "Aproape ca şi-a dat singur mat" Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat marti ca presedintele Klaus Iohannis este un "foarte prost jucator de sah" si a spus ca "a mutat si a dat jos Guvernul, dar nu stie ce sa faca mai departe si aproape ca si-a singur mat", citeaza Agerpres. "Iohannis este un foarte prost jucator de sah. Nu e capabil sa vada dincolo de prima mutare, care ii pare castigatoare. A mutat si a dat jos guvernul. Dar nu stie ce sa faca mai departe. E intr-o situatie in care aproape ca si-a dat singur mat. Au disparut de pe tabla toti cei care l-au ajutat sa treaca motiunea. Va trebui sa isi sacrifice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

