- Vicepremierul Mihai Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat joi, in cadrul unei emisiuni televizate, sa se fac eforturi uriase in cazul de la Caracal, peste 200 de lucratori al MAI fiind pe teren, alaturi de procurorii DIICOT ce desfasoara ancheta. "Pot spune fara niciun fel de rezerva…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a dat asigurari luni ca politistii care se ocupa de cazul de la Caracal sunt "unii dintre cei mai buni specialisti criminalisti ai Politiei Romane". "Va asigur ca avem in teren, la aceasta ora, unii dintre cei mai buni specialisti criminalisti…

- Polițiștii de la Omoruri din Poliția Capitalei și criminaliștii care au verificat, și sambata, casa monstrului din Caracal, au ridicat laptopul lui Gheorghe Dinca.Acesta a fost trimis deja specialiștilor poliției pentru expertiza informatica. Anchetatorii spera sa afle detlii importante, dupa…

- Investigatiile in cazul disparitiilor celor doua tinere din Romania, Luiza Melencu si Alexandra Macesanu continua, dar fara prea multe rezultate. Miercuri, politistii au perchezitionat inca 2 case din apropierea gospodariei presupusului ucigas al fetelor.

- Nici informațiile aruncate pe surse, conform carora, in cazanul in care se presupune ca au fost arse fetele din Caracal a fost gasit ADN-ul Alexandrei și nici marturia presupusului criminal nu sunt reale. O ipoteza care pare halucinanta, in contextul emoțional creat in ultima vreme, dar care este luata…

- Cei care nu și-au indeplinit datoria așa cum prevede legea, trebuie sa plece acasa, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, care a anuntat ca aceia care au gresit in cazul de la Caracal vor plati.

- "Foarte trist este ca, dincolo de cei care vor plati, dincolo de masurile pe care le vom lua - si vom lua masuri foarte stricte pentru ceea ce s-a intamplat - tragedia aceasta lasa o rana in inima oricarui roman si cred ca acest lucru nu il putem intoarce din pacate. Am cerut ministrului Afacerilor…