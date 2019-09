Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca in cazul Rovanei Plumb este vorba despre o procedura suspendata si trebuie asteptat pentru a vedea ce se va comunica in mod oficial. "Dar de ce ziceti ca este un esec, este o procedura suspendata, asteptam sa vedem ce comunica in mod oficial…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, a declarat, pentru Digi24, ca se retrage din alegerile interne pentru desemnarea unui candidat care sa reprezinte partidul la prezidentialele din toamna. El o va sustine pe liderul social-democratilor, Viorica Dancila, sa devina prezidentiabilul desemnat…

- Marturii șoc facute de secretarul general al PSD, la TVR 1, despre relația dintre Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Mihai Fifor a afirmat ca premierul a fost ținut departe de rezultatele sondajelor din campania electorala pentru europarlamentare. Fifor a afirmat ca Liviu Dragnea crease in jurul…

- Secretarul general PSD Mihai Fifor a declarat joi la Antena 3 ca nu i-a obligat nimeni pe nemulțumiții din partid sa vina in formațiune și ca o decizie luata in CEX și Congres devine obligatorie pentru toata lumea.Liste negre, lungi, nimeni nu face liste in PSD, va asigur. Inteleg ca sunt colegi…