Stiri pe aceeasi tema

- Romania va lansa luni o licitatie pentru achizitia unor noi sisteme mobile de aparare de coasta, a declarat ministrul roman al apararii Mihai Fifor pentru publicatia Morning Defense, citata de...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat duminica, 16 septembrie, pentru Agerpres , ca la acest moment nu se discuta despre posibilitatea reintroducerii in Romania a stagiului militar obligatoriu. „Asa dupa cum am mai spus cu ceva vreme in urma, in Romania serviciul militar obligatoriu…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat, luni, la festivitațile de deschidere a noului an școlar, ca se depun eforturi pentru reimprospatarea Armatei Romane, menționand ca au fost deblocate 6.500 de posturi, fiind demarata 'o campanie de recrutare fara precedent'."Veți avea…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) ar putea lansa in aceasta saptamana procedura de achizitie publica a sistemelor de instalatii mobile de lansare rachete antinava, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ministrul Mihai Fifor. El si-a exprimat speranta ca sistemele respective, care…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat sambata ca Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia legata de cele trei submarine pe care Armata Romaniei le doreste in dotarea sa. “Discutia despre submarine este in continuare pe rol. Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat sambata ca Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia legata de cele trei submarine pe care Armata Romaniei le doreste in dotarea sa. "Discutia despre submarine este in continuare pe rol. Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat sambata ca Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia legata de cele trei submarine pe care Armata Romaniei le doreste in dotarea sa, transmite Agerpres. “Discutia despre submarine este in continuare pe rol. ...

- Ministerul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca incearca sa rezolve deficitul de personal cu care se confrunta dupa ce, anul trecut, aproape 8.000 de oameni au plecat din sistem.Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca spera ca, pana la sfarsitul…