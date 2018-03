Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut marti, 27 martie, convorbiri oficiale cu omologul sau croat, Damir Krsticevic, vice prim-ministru si ministru al apararii nationale al Republicii Croatia. In cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au trecut in revista stadiul cooperarii romano-croate in…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Albania in Romania, Ilir Tepelena, context in care a evocat importanta consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul Apararii si necesitatea continuarii efortului comun de combatere a amenintarilor la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Albania in Romania, Ilir Tepelena, context in care a evocat importanta consolidarii cooperarii bilaterale in domeniul Apararii si necesitatea continuarii efortului comun de combatere a amenintarilor la adresa securitatii…

- In structurile Ministerului Apararii Nationale se lucreaza la distribuirea celor aproape 6.400 de noi posturi care urmeaza sa fie ocupate in Armata Romana, dupa ce, recent, a fost aprobat in Guvern un memorandum in acest sens, a anuntat vineri ministrul Mihai Fifor.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 martie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind asigurarea reciproca a sprijinului natiunii gazda, semnat la…

- Comunicat de presa. ”In ziua de luni, 12 martie 2018, am avut o intrevedere cu domnul deputat Frederic Petit, membru al Grupului de prietenie Franța-Romania din Adunarea Naționala franceza, in calitatea mea de membru al Grupului de prietenie Romania – Franța. Vizita demnitarului francez in Romania a…

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe noul ambasador al Republicii Ghana la Bucuresti, Virginia Hesse, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cele doua parti exprimand interesul comun pentru aprofundarea cooperarii bilaterale,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut marti o intrevedere cu Matthew Palmer, adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Afaceri europene si eurasiatice, se arata intr-un comunicat al MAE remis AGERPRES. Potrivit sursei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, vineri, cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar Kammenos a solicitat sprijin pentru eliberarea a doi militari greci arestati in Turcia.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania.Potrivit MApN, agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta in Guvern. "Saptamana trecuta am reusit sa aprobam in Guvern memorandumul pentru a debloca in jur de 6.400 posturi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta...

- Republica Moldova și Romania intensifica cooperarea in cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Despre aceasta a fost discutat in cadrul Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, la lucrarile caruia au participat prim-ministrul Pavel Filip și premierul Romaniei, Viorica Dancila, transmite…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, marti, cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman, cu care a abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala a cooperarii militare, precum si aspecte privind situatia de securitate la nivel international, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit joi, 22 februarie a.c., pe Safdar Hayat, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, in vizita de prezentare. Cu aceasta ocazie, președintele Senatului l-a felicitat pentru numirea ca ambasador in Romania, și l-a asigurat de sprijinul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla in analiza fortelor navale, iar achizitia in acest caz ar putea incepe dupa 2020. "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit cu președintele companiei Lockheed Martin, companie americana și constructor aerospațial de prim rang, specializata in domeniul militar, al securitații și al tehnologiilor avansate.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Un grup de protestatari din diaspora si din tara a inceput, sambata, actiunea “Aducem steagul inapoi”. Reprezentantii grupului vor sa aduca un steag al UE de la Bruxelles si sa il predea in 6 martie Guvernului Romaniei pentru a nu mai lipsi din pozele oficiale.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale. "Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe necesitatea existentei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa, vineri si sambata, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate in dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale, a anuntat MApN, conform Agerpres."Discutiile din cadrul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri intalniri bilaterale cu omologii din Republica Polona, Canada si Bulgaria, in marja Reuniunii ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, de la Bruxelles, informeaza un comunicat al MApN. Discutiile cu ministrul polonez al…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va fi in studioul Radio Romania Actualitați, imediat dupa știrile de la miezul nopții. Fifor va fi prezent in emisiunea "Serviciul de noapte", o ediție realizata de Ruxandra Sararu și Maria Țoghina, informeaza Radio Romania. Ministrul Mihai Fifor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. "La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala si in cadrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de…

- Ca in fiecare an, sub egida ONU, ieri a fost marcata Ziua internationala de toleranta zero fata de mutilarea genitala a femeilor. Aceasta procedura atenteaza la demnitatea femeilor si fetelor, le pune in pericol sanatatea, provoaca durere si multa suferinta, cu consecinte pe toata viata, uneori fatale,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Se pare ca MApN vrea, printre…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN. Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, efectueaza luni, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Pe parcursul acestei vizite, este insoțit de șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. In cadrul discuțiilor oficiale, cei…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene, a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu delegația oficiala și economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, șeful misiunii…

- La ora 11:00 va incepe la PSD o sedinta in urma careia va fi nominalizat un nou premier de catre social-democrati. Cele mai mari sanse la ora actuala le are Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale, acesta fiind preferatul lui Dragnea, asta pentru ca-i este extrem de fidel, nu neaparat ca este si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat sambata ca "situatia tensionata" manifestata atat la nivel guvernamental, cat si "fals indusa" in interiorul PSD trebuie sa inceteze, singura solutie pentru rezolvarea acestor probleme fiind "convocarea de urgenta" a unui Comitet Executiv National. …

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul Cantacuzino, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca negocierile cu firma General Dynamics privind transportoarele blindate se afla in faza finala. "Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa lume a intrebat de ce nu…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. ‘In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…