Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Armatei Romaniei reprezinta un reper important, nu doar in calendarul traditiilor militare, ci pentru intreaga natiune, a declarat joi ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca niciodata nu...

- Ziua Armatei Romaniei reprezinta un reper important, nu doar in calendarul traditiilor militare, ci pentru intreaga natiune, a declarat joi ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca niciodata nu va fi uitat curajul celor raniti in ultimele doua decenii in misiunile internationale ori in…

- "Eu nu pot sa ma dezic vreodata sau sa plec de langa liderul de partid vreodata, omul care la urma urmei mi-a acordat sansa a doua mandate de ministru. Sa nu uitam, am avut si mandatul de ministru al Economiei - un timp scurt, e adevarat -, dar dupa aceea m-a investit cu increderea de a fi ministrul…

- Securitatea din regiunea Marii Negre si din Balcanii de Vest s-a aflat in centrul discutiilor pe care ministrul roman al Apararii Nationale, Mihai Fifor, insotit de ambasadorul George Maior, le-a avut miercuri la Pentagon cu secretarul apararii al Statelor

- Luptele eroice duse acum 74 ani de catre Detasamentul Paulis pentru apararea defileului Muresului au fost comemorate duminica printr-o serie de manifestari care s-au desfasurat in Piata Avram Iancu din Arad si la care a participat si ministrul apararii nationale, Mihai Fifor. La manifestari…

- Nava Scoala "Mircea", ambasadorul onorific al Fortelor Navale Romane pe marile si oceanele lumii, pleaca luni, 20 august, in cel de al doilea mars international de instructie din anul 2018.Velierul romanesc a participat la exercitiul naval demonstrativ dedicat sarbatoririi Zilei Marine Romane, iar maine,…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, a postat pe pagina personala de Facebook un text in legatura cu protestul din 10 august, in care sustine ca, dupa ce a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru analizarea evenimentelor, europarlamentarul Dan Nica a fost amenintat cu…

- Teodora Grecu, șefa de promoție a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia, admisa prima la Programul de studii Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala a Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I” din București, a fost felicitata, luni, de ministrul Apararii…