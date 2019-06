Mihai Fifor candidează la funcţia de secretar general al PSD Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca va candida la congresul din 29 iunie pentru functia de secretar general al partidului.



"Am luat hotararea sa candidez in cadrul Congresului Extraordinar al partidului pentru functia de secretar general PSD. In aceste momente deloc usoare pentru partid, vreau sa ma implic mai mult, sa muncesc mai mult si sa fiu alaturi de colegii mei. Cred ca pot face cel mai bine toate aceste lucruri din functia de secretar general, parte dintr-o echipa pe care votul colegilor o va decide", a precizat Fifor pe Facebook.



Potrivit…

Sursa articol: agerpres.ro

