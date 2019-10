Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care…

- "Am citit și eu textul moțiunii... Cea mai mare densitate de minciuni pe metru patrat! Iar cea mai gogonata dintre ele este chiar la finalul apoteotic in care se afirma ca, „dupa demiterea Guvernului PSD, opoziția va propune cea mai buna soluție guvernamentala pentru romani”. Care soluție,…

- Mihai Fifor a declarat ca opoziția lanseaza știri false in spațiul public in legaturi cu valoarea datoriei guvernamentale și creșterea economica. Secretarul general al PSD a precizat ca datoria nu a crescut cu 100 miliarde, ci doar cu 54 miliarde de lei, nu euro.„Astazi, despre fake news si…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor acuza vineri, pe Facebook, liderii Opoziției ca nu vor sa semneze pactul propus de Guvern și ii avertizeaza pe romani ca vine austeritatea, daca vor veni ei la guvernare. Totodata, el susține ca moțiunea impotriva premierului nu va trece și face un apel la romani…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a postat pe Facebook o presupusa lista cu viitorii ministri ai Opozitiei, in cazul in care Guvernul Dancila va pica la motiunea de cenzura. In dreptul functiei de premier figureaza doua initiale: LO (Ludovic Orban), la Ministerul de Externe apare numele lui Mihai…

- Senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD, comenteaza sarcastic o lista a unui posibil guvern al Opozitiei, aparuta in presa. Viitorul prim-ministru al urma sa fie Ludovic Orban, iar pe lista ministrilor se afla Mihai Tudose, la Externe, si Andrei Caramitru, la Finante. Fifor concluzioneaza…

- „Devine evident ca președintele Iohannis și-o dorește pe Vasilica in turul 2. Nu spun eu, o spun toți comentatorii și analiștii independenți. Toți. Inclusiv cei mai degraba favorabili PNL-ului. De ce? Pentru ca așa caștiga sigur. Care e costul? Creșterea PSD-ului. In turul 2 o sa ia un 35-40…

- "Cand PNL vrea impozitarea salariului minim, iar USR cere neimpozitarea aceluiasi salariu, nu putem decat sa ne ingrozim de rezultatele unei posibile guvernari a PNL alaturi de USR-PLUS. Este evident ca, in acest moment, PSD este singurul partid care știe sa conduca Romania și care e determinat…