Mihai Fifor: Avem o misiune pentru oameni la care nu renunțăm "In timp ce președintele incalca legea fundamentala și blocheaza guvernul, iar opoziția anunța noi taieri și se cearta pe moțiuni, noi mergem in mijlocul romanilor. Așa ne-am asumat sa guvernam, așa vrem sa dam președintele țarii – alaturi de oameni, implicați in rezolvarea problemelor fiecarei comunitați și prin angajamentul continuarii masurilor bune. Astazi, la Caraș Severin, am stat alaturi de colegi și de prieteni. Impreuna, avem puterea și energia necesare pentru a caștiga aceste alegeri. Pentru ca romanii merita un președinte care pune interesul țarii inaintea propriului interes,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

