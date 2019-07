Mihai Fifor, atac la Klaus Iohannis: Cinismul nu ţine loc de CSAT "Klaus Iohannis a ratat in aceasta seara un bun moment sa arate ca este OM și ca este președintele tuturor romanilor! Abordarea ipocrita, politizarea suferinței fara margini a unor parinți distruși deja și neasumarea demiterii de indata a directorului STS arata ca președintele Iohannis este inca prizonierul intereselor sale electorale. Cinismul de a te urca politic pe durerea oamenilor și aroganța de a te considera deja viitorul președinte care va numi o noua majoritate demonstreaza ca nu a ințeles nimic din gravitatea și din durerea acestor zile. Ne pare rau ca și-a intrerupt concediul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

