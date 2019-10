Mihai Fifor: Astăzi începe regruparea; PSD rămâne în tranşee Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, anunta ca social-democratii au inceput regruparea dupa adoptarea motiunii de cenzura si vor continua lupta politica din Opozitie.



"Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea motiunii, cei din Opozitie spuneau cu ingrijorare in glas ca PSD are inca multa forta, mai ales la nivelul structurilor sale teritoriale. Asa este! Au toate motivele sa se teama! PSD ramane in transee. Nu abandonam campul de lupta. Vom lupta, in Opozitie si in campania electorala, pentru a apara ceea ce am facut bun pentru cetateni", a scris Fifor vineri, pe Facebook.

