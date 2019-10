Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…

- "Astazi, la Fetești, Țandarei și Slobozia, oamenii ne-au cerut sa nu ii lasam pe Iohannis și ai lui sa aduca dezastrul in țara noastra. Romanii au nevoie de un președinte care simte romanește, iubește oamenii și caruia ii pasa de fiecare roman, mai presus de orice. Și cetațenii din Ialomița o sprijina…

- ”Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care…

- "Mulțumim celor aproape un milion și jumatate de romani care au semnat pentru susținerea candidatului PSD la Președinția Romaniei! Avem de data asta șansa de a schimba lucrurile impreuna, avem șansa de a alege un președinte care iși iubește țara și pune oamenii pe primul loc. Chemam alaturi…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reacționeaza marți, pe Facebook, dupa ce Dancila a facut un apel catre toți europarlamentarii romani sa susțina candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. El lasa sa se ințeleaga ca Rovana Plumb ar fi un „comisar slab”, iar desemnarea acesteia…

- "Am venit foarte bucuroasa sa va intalnesc astazi, cu multa deschidere si cu multa emotie. De fiecare data am emotii cand ma intalnesc cu pensionarii din Romania. De fiecare data am vazut sustinerea pensionarilor, increderea pe care ne-au acordat-o. (...) De fiecare data au simtit daca vine un pericol…

- Viorica Dancila a participat, vineri seara, la alegerile pentru conducerea organizatiei judetene a PSD Constanta, iar la sosirea la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin", unde a avut loc evenimentul, a fost intampinata de un grup de protestatari. Dupa incheierea…

- Viorica Dancila a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care le multumeste social-democratilor pentru sustinerea acordata, afirmand ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit si pregatit sa castige alegerile prezidentiale, potrivit Mediafax. „Multumesc colegilor pentru sustinerea manifestata atat de…