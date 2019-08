Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte al PMP Radu Cristescu a anunțat, duminica, pe Facebook, ca a acceptat invitația Vioricai Dancila de a se alatura Partidului Social Democrat, un partid care se schimba și în a carei schimbare crede. El a fost exclus din PMP în luna mai, dupa ce l-a atacat pe Eugen Tomac,…

- "Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor…

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc susține, intr-o postare pe Facebook, ca „Partidul Social Democrat a dat astazi tot ceea ce avea mai bun din randurile sale și a desemnat-o pe Vasilica-Viorica Dancila drept candidat al partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie. PSD continua, astfel, politica…

- Partidul Social Democrat reactioneaza oficial, printr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a partidului, la desemnarea lui Mircea Geoana pentru functia de secretar general adjunct al NATO. Mesajul ii apartine secretarului general al partidului."Mihai Fifor: 'Romania a primit astazi cu multa…

- "Cand reusita are un nume: Guvernul Romaniei. Vreme de sase luni, Guvernul Dancila a demonstrat, prin profesionalism si munca asidua, ca Romania poate duce cu cinste la bun sfarsit Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene", a fost mesajul postat de Mihai Fifor pe pagina personala de Facebook. …

- "Astazi, la Ateneul Roman, are loc evenimentul dedicat incheierii mandatului Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. A fost un mandat de succes, in care țara noastra și-a dovedit atașamentul fața de valorile europene și a lucrat pentru o Uniune a cetațenilor, a libertaților, a eforturilor…

- Mihai Fifor, anunța, vineri, pe Facebook, ca ”PSD Arad s-a decis sa mearga pe mana premierului”, publicand declarația lui Dorel Caprar: ”In urma discutiilor purtate cu colegii nostri, am decis ca o vom sustine pe doamna premier Viorica Dancila pentru un mandat de presedinte al PSD. Speram…

- Viorica Dancila intra in razboi cu Iohannis. Pentru asta s-a folosit de recentul sau cont de Facebook. Ea i-a dat raspunsul cu privire la acordul propus.a Viorica Dancila a reacționat dupa ce presedintele, Klaus Iohannis, a atacat PSD pe tema refuzului de a semna pactul propus dupa consultarile de…