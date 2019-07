Mihai Fifor, anunţ important: La MAI se fac eforturi pentru elucidarea cazului. Oamenii trebuie să se simtă în siguranţă "In fata cetateanului nu raspunde doar clasa politica, ar trebui sa raspunda toata lumea, fie ca vorbim de magistrati, politisti sau functionari publici. Pentru erori in fata cetateanului trebuie sa raspunda in mod egal toata lumea pentru ca cetateanul are dreptul sa beneficieze de cele mai bune servicii. In alta ordine de idei, vreau sa fac o precizare foarte importanta, care pare sa scape din vederi. In momentul de fata, ancheta se desfasoara sub coordonarea DIICOT, nu a MAI. MAI ofera sprijin! Este bine sa se stie lucrul asta, pentru ca oamenii sa inteleaga cum se desfasoara aceasta ancheta. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

