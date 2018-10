Mihai Fifor: Aeronava rusa detectata in apropierea spatiului romanesc; din pacate, nu sunt lucruri foarte rare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii. Mihai Fifor, a declarat pentru MEDIAFAX, ca aeronava ruseasca de lupta interceptata in spatiul aerian al Marii Negre nu a intrat in spatiul romanesc sau in spatiul NATO niciun moment, subliniind ca a fost o misiune normala efectuata de politia aeriana.

- Un avion de lupta rusesc a fost interceptat acum doua zile in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Departamentul canadian al Apararii a anuntat ca avioanele de lupta ale fortelor canadiene aflate in Romania, au interceptat respectiva aeronava ruseasca de lupta in spatiul aerian…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost interceptat, joi, in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca acesta este modul Federatiei Ruse de a testa fortele romanesti si ale NATO.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, efectueaza marti o vizita la baza militara Deveselu. Cei doi oficiali se afla intr-o "vizita de familiarizare" la Unitatea de Sprijin Naval de la Deveselu, care este situata in cadrul Bazei Militare Romane 99…

- Doua avioane F-22 Raptor, cele mai noi avioane de lupta americane, au sosit luni, in premiera, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, impreuna cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor, pentru a lua parte la un exercitiu comun de pregatire romano-american. Intre cei care…

- Nava Scoala "Mircea", ambasadorul onorific al Fortelor Navale Romane pe marile si oceanele lumii, pleaca luni, 20 august, in cel de al doilea mars international de instructie din anul 2018.Velierul romanesc a participat la exercitiul naval demonstrativ dedicat sarbatoririi Zilei Marine Romane, iar maine,…

- Posibila existența a unor rachete balistice in baza militara de la Deveselu nu ii sperie pe oamenii din localitatea unde americanii au amplasat scutul. Declarația ministrului Apararii, Mihai Fifor, nu ii ingrijoreaza pe olteni, ei fiind mai degraba preocupați de pesta porcina și de averile politicienilor…