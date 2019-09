Mihai Fifor, acuze la adresa PNL: Nu au votat impozitarea pensiilor speciale. Câtă demagogie... "PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale! Cata demagogie! Ce mai țipau ei ca sunt prea mari aceste pensii! Ca nu e echitabil fața de cei care contribuie la pensii! Ca nu e corect fața de ceilalți pensionari care au muncit o viața! Ca PSD e de vina, ca PSD nu vrea... Toata minciuna și demagogia au ținut pana ieri, cand a venit votul! Cand au vazut ca PSD chiar face justiție sociala și chiar impoziteaza pensiile speciale și-au aratat adevarata fața! Liberalii au fost singurii care nu au votat proiectul. Sa țineți minte acest lucru cand vor veni in campanie sa va ceara votul! … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost 76 voturi pentru, 0 impotriva si 16 abtineri. Cei care s-au abtinut de la vot au fost liberalii. Senatorul Florin Citu a explicat de ce: "PNL s-a abtinut de la vot pentru ca proiectul este facut de un initiator care nu vrea sa-si impoziteze propria pensie". Inainte de vot, Citu a sustinut ca…

- Proiectul de lege depus de ministrul Finantelor Publice privind impozitarea pensiilor speciale au primit raport favorabil, marti, in comisia de buget-finante, la Senat. Teodorovici a precizat, in comisie, ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale nu afecteaza sumele primite in baza contributivitatii.…

- Seful Comisiei de control al SIE, deputatul Mihai Weber, propune ca, in cazul in care in Parlament initiativa desfiintarii pensiilor speciale va fi amanata, Guvernul sa ia in calcul promovarea acestui act normativ printr-o ordonanta de urgenta. „Am sustinut necesitatea desfiintarii pensiilor speciale…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a explicat, joi, de ce a depus la Parlament in nume personal mai multe proiecte, printre care cel privind impozitarea pensiilor speciale si cel pentru modificarea programului Prima Casa.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a depus la Senat un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor speciale, cu mai multe procente. De fapt, este vorba de toate pensiile care depasesc pragul de 7.000 de lei. Propunerea fusese anuntata ca masura a Executivului, insa ministrul si-a…

- Masura impozitarii pensiilor speciale nu a fost inclusa in proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare, publicat marti pe site ul Ministerului Finantelor, pentru ca reprezinta un mecanism la care inca se lucreaza si va fi trimis in Parlament in perioada urmatoare, a afirmat,…

- Avocata Ingrid Mocanu comenteaza decizia PSD de a impozita pensiile speciale și de a reuduce gratuitațile pe CFR oferite studenților."Mai, magistrați! Pai ce facurați? Il bagarați la pușcareala pe ”Dragnia”, care va dadea salarii și pensii ”fara numar” și va pricopsirați cu Veorica, care vrea…

- Senatorul liberal Florin Citu se dezlantuie la adresa lui Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, pe tema pensiilor speciale. Citu ii ameninta pe guvernanti ca vor da explicatii pentru toate datele pe care le-au masluit. Senatorul PNL Florin Citu l-a atacat dur pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici,…