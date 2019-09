Stiri pe aceeasi tema

- „Cea mai mare manipulare a partidelor de opoziție este ca majorarile de salarii au fost „mancate de inflație". Toate datele economice arata cat de mare este aceasta minciuna. Salariul mediu net, in mana, a ajuns in iulie la 3.142 lei, fața de 2.046 in 2016 – o creștere de peste 53%…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Pactul national pentru bunastarea romanilor propus de premierul Viorica Dancila dezvaluie "adevarata fata a partidelor si politicienilor din...

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Pactul national pentru bunastarea romanilor propus de premierul Viorica Dancila dezvaluie "adevarata fata a partidelor si politicienilor din Opozitie". "Iohannis, Basescu, Barna, PNL, PMP si USR au spus fie ca pactul nu e bun, fie nu l-au luat in serios,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca presedintele Klaus Iohannis lasa Ministerul Afacerilor Interne fara ministru in plin proces de reformare a sistemului de urgenta, pe fondul tragediei de la...

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, acuza PNL si USR de actiuni anti-romanesti, dupa ce reprezentanti ai celor doua formatiuni de opozitie au anuntat ca vor vota, in Parlamentul European, impotriva numirii Rovanei Plumb in Comisia Europeana."PNL și USR iși arata „masura de caracter” atunci…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca presedintele Klaus Iohannis ”face numai lucruri rele”, blocand activitatea Guvernului si atacand pe toata lumea. Fifor sustine ca partidele din opozitie ”se cotonogesc intre ele si nu sunt in stare sa formeze o majoritate, daramite sa conduca tara”.…

- Deputatul PNL Florin Roman acuza MAI de minciuna și tentativa de manipulare a opiniei publice.''Am cerut desecretizarea discuțiilor prin 112 intre Alexandra și Poliție! De ce? Pentru aflarea adevarului și pentru a pune capat campaniei de manipulare a opiniei publice de catre șefii din…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil".