Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a vorbit, in SUA, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), "despre maturitatea strategica de care Romania da dovada in regiunea Marii Negre", precizeaza MApN. Mihai Fifor a fost invitat special la Forumul CEPA, unde a sustinut o prezentare…

- In contextul vizitei oficiale la Washington, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a participat luni, 24 septembrie, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), avand ca tema "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity". Intervenția ministrului apararii naționale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, luni, la baza de la Deveselu, alaturi de Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, la comemorarea victimelor atentatului de la 11 septembrie 2001, de la New York.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni, astazi cu omologul britanic, Gavin Williamson, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali vor sustine declaratii de presa.Ulterior, in cursul dupa amiezii, ministrii Fifor si Williamson se vor deplasa…

- Ministrul Apararii de la București, Mihai Fifor, a declarat ca Romania se confrunta destul de des cu provocari din partea Rusiei, subliniind ca tara este pregatita sa faca fata oricarei amenintari.

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…

- Ministrul Fifor: Romania si-a atins toate obiectivele la summit-ul NATO Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Foto: Arhiva. România si-a atins toate obiectivele la recentul summit NATO de la Bruxelles, considera ministrul apararii, Mihai Fifor. El a explicat astazi ca cel mai…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 4 6 iulie, o vizita oficiala in Republica Federala Germania, la invitatia omologului german, Ursula von der Leyen.Potrivit MApN, ministrul Fifor va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si de o delegatie…