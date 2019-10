"PSD ramane in tranșee. Nu abandonam campul de lupta. Vom lupta, in opoziție și in campania electorala pentru a apara ceea ce am facut bun pentru cetațeni. Se anunța nori negri de austeritate. Se va face simțita starea de haos și degringolada partidelor care au daramat un viitor, fara a avea nimic de pus in loc. Oamenii vor avea nevoie de un reper, de speranța ca e nu e pierdut totul.

Vom fi prezenți și vom lupta pentru voi. Depinde insa și de votul vostru. In noiembrie, puteți indrepta ceea ce s-a intamplat in Parlament! Aveți puterea de va apara ceea ce ați caștigat in guvernare PSD.…