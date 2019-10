Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat luni pe Facebook cu un milion de roman si-au aratat sustinerea fata de masurile propuse de PSD si ca au semnat Pactul pentru bunastare. Inafara de social-democrati, niciun alt partid nu a semnat pactul.

- "Un milion de romani susțin masurile propuse de noi, iși doresc pensii și salarii mai mari și programe dedicate tinerilor antreprenori. Un milion de romani vor sa aiba un trai mai bun in țara lor și siguranța ca niciun partid din opoziție nu le va lua din bani. Le mulțumim tuturor celor care…

- Florin Bratu este noul antrenor al celor de la Turris. Fostul dinamovist a semnat cu liderul din Liga 2, dupa ce Erik Lincar a demisionat. Florin Bratu a semnat cu Turris Oltul Turnu Magurele. Anunțul a fost facut de clubul teleormanean pe pagina de Facebook. „Suntem bucuroși sa va anunțam ca noul antrenor…

- "Sfatuitorul președintelui Iohannis și partenerul liberalei Hilde Brandl anunța ca 400.000 de bugetari vor fi dați afara daca PSD pleaca de la guvernare! Afaceristul Dragoș Anastasiu anunța și ca plata pensiilor și salariilor conform actualei legi nu se va mai intampla, deci oamenii nu iși vor mai…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor acuza vineri, pe Facebook, liderii Opoziției ca nu vor sa semneze pactul propus de Guvern și ii avertizeaza pe romani ca vine austeritatea, daca vor veni ei la guvernare. Totodata, el susține ca moțiunea impotriva premierului nu va trece și face un apel la romani…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a postat pe Facebook o presupusa lista cu viitorii ministri ai Opozitiei, in cazul in care Guvernul Dancila va pica la motiunea de cenzura. In dreptul functiei de premier figureaza doua initiale: LO (Ludovic Orban), la Ministerul de Externe apare numele lui Mihai…

- Secretarul general PSD, Mihai Fifor, i-a transmis luni pe Facebook liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu intrebarea daca pe el nu l-a informat Victor Ponta ca trebuie sa susțina pactul propus de PSD.„Domnule Tariceanu, pe dvs nu v-a informat partenerul de alianța ca trebuie sa susțineți Pactul…

- „Pactul național pentru bunastarea romanilor propus de premierul Dancila dezvaluie adevarata fața a partidelor și politicienilor din opoziție. Iohannis, Basescu, Barna, PNL, PMP și USR au spus fie ca pactul nu e bun, fie nu l-au luat in serios, ca și cum veniturile și taxele romanilor nu ar…