Mihai Eminescu și Nicolae Densușianu Revista Familia, Foaie enciclopedica si beletristica cu ilustratii, in anul 1865 prezinta in paginile ei alaturi de personalitati de talia lui Shakespere si operele unor romani demni sa figureze in ceea ce Iosif Vulcan numea cu mandrie “Panteonul roman”. Astfel ii gasim in paginele ei pe: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negri, Anton Pann, Ion Heliade Radulescu si Andrei Muresianu. Apareau insa, in anii 1866, in revista Familia si creatiile de debut ale lui Mihai Eminescu si Nicolae Densusianu. Proaspatul student al „Academiei sasesti de drepturi”din Sibiu N.Densusianu… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU Cum veneam eu pe autostrada Pitești-București și lumina stinsa a verii se prelingea prin ierburi și porumbiști, iaca vad in departare un bolovan mare și negru din care rinjea chipul rotund al lui Klaus Iohannis. String volanul și țin direcția spre dinsul, așteptind un zmeu…

- Președintele Romaniei, excelențul sau, a calatorit pana in SUA, pentru a se intalni cu excelențul titular al Casei Albe. In hartiile oficiale, s-a numit “vizita de lucru“. Una dintre rarele ocazii in care putem asocia ceva facut de președintele nostru cu lucrul, cu munca, in acești aproape cinci ani…

- Deja se poate incepe contabilizarea primelor pagube provocate de scurta și intensa furtuna care s-a abatut asupra județului Satu Mare. Conform primelor comunicari ale ISU Satu Mare, in municipiul Satu Mare un acoperis s-a desprins in urma furtunii, pe str. Mircea cel Batran. Un altul a zburat, langa…

- Victoria istorica din aceasta seara a Romaniei impotriva Angliei, cu scor final 4-2 pentru tricolorii noștri mici a ridicat in picioare intreaga Romanie! Selecționerul Mirel Radoi nu-și mai incape in piele de fericire și de-abia și-a gasit puterea pentru a spune cateva cuvinte, dupa o așa partida incendiara.

- O fata de 14 ani din comuna sibiana Rusciori a luat masina familiei, ca sa mearga sa isi cumpere inghetata de la un magazin din sat. Pe drum, insa, a lovit o fetița de 12 ani, care se deplasa pe partea carosabila. Cand a sustras autoturismul familiei, o autoutilitara, parintii fetei de 14 ani nu se…

- U Cluj s-a impus in deplasare cu Hermannstadt in returul barajului pentru Liga 1, scor 1-0, insa victoria „Șepcilor Roșii" a fost in zadar dupa infrangerea din meciul tur, 0-2. Imediat dupa duelul de la Sibiu, Bogdan Lobonț, 41 de ani, antrenorul clujenilor, a vorbit despre momentul decisiv care a costat…

- Hermannstdt și-a luat masuri in cazul in care Vasile Miriuța pleaca la Kisvarda. Directorul executiv Iuliu Mureșan e gata sa-l aduca pe vechiul sau prieten portughez Toni Conceicao, alaturi de care a lucrat la CFR Cluj. Returul barajului cu U Cluj a trecut cumva in plan secund la Sibiu, dupa victoria…

- ''Faptul ca domnul Barna anunța ca nu il susține pe domnul Iohannis, nu incurca cu nimic lucrurile, dar permiteți-mi sa ma indoiesc ca vreun politician din Romania, din Opoziție, iși permite sa ii spuna lui Klaus Iohannis in fața: Nu va susțin. Domnul Barna e din Sibiu și il cunoaște foarte bine…