Stiri pe aceeasi tema

- Un juriu despre care se spune ca ar fi secret, va desemna luni, 14 ianuarie 2019, la Botosani, laureatul Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul 2018 – editia a XXVIII-a. Poetii nominalizati pentru aceasta distinctie sunt: Constantin Abaluta, Nichita Danilov, Ovidiu Genaru,…

- Reprezentantul Guvernului in teritoriu a avut calitate de invitat in sediul instituției pe care o conduce, la evenimentul organizat de Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Botoșani. Și a fost invitat, in calitate oficiala, sa spuna cateva vorbe despre lucratorii IJJ.

- La eveniment vor participa 19 alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina, peste 500 de participanti. Parada Festivalului se desfasoara pe traseul: Palatul Culturii, blv. Stefan cel Maresi Sfant, Piata Unirii,…

- Istoricii si analistii Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, Stelian Tanase, Adrian Cioflanca, Armand Gosu si Alin Ciupala au vorbit, pentru News.ro, despre insemnatatea zilei de 1 Decembrie 1918, despre cele mai importante evenimente care au avut loc in ultimii o suta de ani si si-au exprimat…

- Unul dintre cele mai bune teatre de provincie din Romania a impresionat la un important festival din lumea slava. Mai precis, Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botosani a ridicat sala in picioare, la Cernauti, cu spectacolul ”Unchiul Vanea”, dupa Anton Cehov, in cadrul unei manifestari la care au participat…

- Doina Hrehoreț este singurul medic chirurg din Romania și Europa de Est care face transplanturi de ficat. S-a nascut la Botoșani, pe 26 noiembre 1967 si este absolventa a Colegiului National „Mihai Eminescu”.

- Municipalitatea botoșaneana incepe pregatirile pentru sarbatorile de iarna. Anul 2018 este unul important pentru istoria Romaniei, astfel ca luminile festive se vor aprinde pe 1 Decembrie, de Ziua Naționala.