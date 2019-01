Mihai Eminescu, poezii de dragoste. Cele mai frumoase versuri de dragoste

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 15 ianuarie 2019, Primaria Municipiului Radauți, in colaborare cu Societatea pentru Cultura și Literatura Romana in Bucovina, instituțiile de invațamant subordonate și alte asociații, organizeaza un eveniment cultural pentru a marca Ziua Culturii Naționale și implinirea a 169 de ani de la nașterea…

- La 15 ianuarie ziua nasterii lui Mihai Eminescu se celebreaza prin lege Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.In cadrul unui program…

- Marți, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale sarbatorita la Ateneul Roman, Academia Romana va lansa aplicația digitala ”Mihai Eminescu, intreaga opera”. Aplicatia a fost realizata pe parcursul a doi ani de o echipa interdisciplinara alcatuita din cercetatori de la Centrul European de Studii in Probleme…

- Publicam in aceasta saptamana, in care sarbatorim Ziua Culturii Naționale, fragmente din materialele de presa semnate de gazetarul Mihai Eminescu. Textele și notele critice sunt extrase din „Eminescu....

- Mihai Eminescu data nasterii • Mihai Eminescu biografie pe scurt • Mihai Eminescu opere, carți, poezi • Mihai Eminescu scurt referat In 15 ianuarie, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș au onoarea de a lansa o invitație de suflet pentru a marca, la…

- Marți, 15 ianuarie 2019, incepand cu ora 10.30, la Sala de lectura a Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman va avea loc manifestarea culturala ”Pe urmele Luceafarului”. Evenimentul este dedicat marelui poet, prozator și jurnalist roman Mihai Eminescu, a carui zi de naștere a devenit și Ziua Culturii…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza marți, 15 ianuarie, incepand cu ora 11: 00, manifestari dedicate zilei poetului national al romanilor, declarata Ziua Culturii Naționale. Evenimentele vor debuta la bustul poetului Mihai Eminescu, din Cartierul 1 Mai, cu intonarea Imnului National al Romaniei, cu…

- Ziua Culturii Nationale este sarbatorita, in acest an, de Biblioteca Metropolitana Bucuresti printr-o serie de evenimente ce vor avea loc in bibliotecile filiale ale BMB - Dimitrie Cantemir, Nicolae Labis, Gheorghe Sincai, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Lucian Blaga, Vasile Alecsandri, George Topirceanu…