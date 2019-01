Stiri pe aceeasi tema

- La 169 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu, la Cercul Militar opera sa a prins viata. Actori de la Teatru National, Teatrul Excelsior si Teatrul Coquette au pus in scena un spectacol dedicat...

- Momente grele pentru unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cadre didactice din Vaslui. Invațatorul Dan Oprea de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu”, considerat și “Domnul Trandafir”, se afla in stare critica la spitalul județean, dupa ce, zilele trecute, a suferit un accident vascular. Acesta…

- S-a nascut in anul 1980 si a cunoscut succesul datorita rolului Kevin McCallister din filmul „Home alone“ („Singur acasa“), insa in prezent actorul Macaulay Culkin nu mai este pe val, in special din cauza problemelor pe care le-a avut cu drogurile in ultimii ani.

- ”La mulți ani, Romania!”, au spus tinerii care frecventeaza ”Școala viitorului jurnalist” din Ungheni. Vedeți ce au mai zis cu aceasta ocazie. Andreea Saculțanu, 17 ani, Liceul ”Mihai Eminescu”, Ungheni: ”E de datoria noastra sa aducem inapoi Romania mare și o vom face!” Cine suntem noi? Romani sau…

- Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a inaintat-o pe Zinaida Greceanii pe circumscripția nr. 1, cea de la Briceni pentru parlamentarele de anul viitor. Astfel, Greceanii este cel de-al 46-lea candidat pe circumscripții inaintat de PSRM pentru alegerile din 2019, scrie Ziarul de Garda.

- Un barbat de 88 de ani a fost ranit astazi intr un accident rutier petrecut la Mangalia. Potrivit IPJ Constanta, La data de 3 noiembrie a.c., in jurul orei 09.50, un tanar, in varsta de 20 de ani a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din Mangalia. La un moment dat, in timp ce efectua manevra…

- Colegiul National Mihai Eminescu din Baia Mare organizeaza evenimentul caritabil „Pod intre generatii – vizita la Caminul pentru persoane varstnice din Baia Sprie”. Elevii Colegiului National ”Mihai Eminescu” au strans la nivel de fiecare clasa donatii intre 50 si 100 de lei per clasa. Tot pentru…