Mihai Dumitrescu, Crosspoint: Se contureaza in ultimii ani un nou segment al cererii de locuinte, in oglinda cu cel de birouri

Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Asociația Promo-LEX dezaproba hotararea Comisiei Electorale Centrale de a respinge inregistrarea Grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ privind abrogarea prevederilor Legii care a fost modificat sistemul electoral in unul mixt.

- Prin programul Permis pentru viitor se ofera acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere de toate categoriile (școala de șoferi și cheltuieli adiacente) pentru tineri din mediile defavorizate, pentru care existența permisului este un avantaj sau o condiție in ocuparea unui loc de munca.…

- Copilaria este vitala pentru om si toate amprentele copilariei se vor regasi in comportamentul si caracterul unei persoane. Trebuie sa avem o mare responsabilitate cum ne crestem si tratam copiii, pentru a fi siguri ca vor fi adulti empatici si sanatosi. Un studiu vorbeste despre importanta felului…

- In 1978, regizorul Dinu Cocea, care cauta un personaj principal pentru filmul ”Ecaterina Teodoroiu” zarește, intr-o poza, chipul de 24 de ani al Stelei Furcovici, din Turda. Nu-i actrița, ci figuranta pe la teatrul local, dar, primește, imediat rolul. Pelicula-i buna, Stela face un rol memorabil. E…

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- Piata de birouri din Bucuresti a incheiat anul 2017 cu rezultate apropiate de nivelul record din 2016, fiind inregistrate peste 170 de tranzactii cu cladiri de clasa A si B, cu un total de 310.000 metri patrati, potrivit raportului anual Knight Frank – European Commercial Property Outlook. …

- Ecartul dintre costurile salariale si productivitatea muncii plaseaza si in 2018 capitala Romaniei intre cele mai atractive orase din regiune si ca urmare vom vedea, in continuare, companii care vor dori sa intre sau sa isi extinda prezenta pe piata locala, apreciaza Silviu Pop, head of research…

- ♦ Avalansa de noi proiecte de birouri din Capitala din zone precum Orhideea, Expozitiei si Timpuri Noi, alaturi de apropierea termenului de expirare a contractelor curente pot declansa o adevarata revolutie in piata de office din Capitala ♦ Cine se muta?

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviste. Prin ambitie, organizare si profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei 25 de ani de experienta sa devina cel mai mare importator de gresie si faianta din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Contureaza pana la capat scenariul tau de calatorie si incepe sa pui in practica visele privind destinatiile in care vrei sa ajungi in 2018, tinand cont de cateva sfaturi oferite de specialisti.

- "Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele…

- Tot mai multe fabrici la nivel mondial avertizeaza ca reusesc din ce in ce mai greu sa tina pasul cu cresterea cererii si ar putea fi nevoite sa majoreze preturile, in conditiile celor mai favorabile perspective economice de dupa 2011, potrivit Hotnews.ro.

- In prima dimineata din an, in jurul orei 05.30, politistii din Baia Sprie au intervenit la un eveniment sesizat prin SNUAU 112. Un barbat din oras a declarat ca o persoana necunoscuta a rupt oglinda autoturismului sau, parcat pe strada Decebal. Politistii l-au identificat pe cel in cauza, un tanar…

- Mirabela Dauer a acordat un interviu in care a explicat ca nu i-a fost deloc ușor sa ajunga celebra și sa faca ceea cei place cel mai muklt, și anume sa cante și sa incante publicul. Mirabela Dauer, al carei nume real este cu totul altul , a fost invitata la o emisiune de la Antena 3. In cadrul interviului,…

- Preturile cuprului, un metal esential pentru industria auto, pentru producatorii de telefoane mobile si alte aparate electrice si pentru industria energiei, sunt pe cale sa inregistreze cea mai lunga perioada de crestere din ultimele trei decenii. Pe bursa de la Londra, o tona de cupru a ajuns sa…

- Familia Nusco, ce detine producatorul de usi Pinum si mai multe terenuri in zona Pipera, a vandut la finalul acestui an doua terenuri in zona Gara Herastrau – Barbu Vacarescu catre Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din Romania, potrivit datelor din piata. Primul teren are circa…

- In urma anuntului de pe 27 noiembrie 2017, in care compania comunica planurile de dezvoltare pentru perioada urmatoare, Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta astazi achizitia a doua noi terenuri, ambele situate in zona Gara Herastrau/Barbu Vacarescu din noul Central…

- Atacurile deosebite de brutale pe care, in doua randuri, le-a comis in stațiile de metrou au transformat-o pe Magdalena Șerban intr-un deținut cu totul special, considerat a fi deosebit de periculos chiar și pentru ea. Din acest motiv, asasina de la metrou a fost inchisa singura, intr-o celula speciala,…

- LPF a anuntat ca Liga 1 se va insrie, din sezonul viitor, pe lista campionatelor care au la dispozitie tehnologia video pentru a scapa de greselile de arbitraj, dar Cosmin Contra atrage atentia asupra unei alte probleme stridente in fotbalul romanesc. Selectionerul considera ca…

- Oglinda, obiect nu doar de decor al casei, nelipsita din fiecare poșeta a doamnelor și domnișoarelor, reflecta imaginea chipului și nu doar. Ne postam in fața ei și analizam cearcane, riduri mai vechi sau noi aparute, radacina parului care se lasa inspicata in nuanța iernii, iar ochii nu scapa nici…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea va gazdui astazi, incepand cu ora 14.00, in memoriam, lansarea de carte „Gladiator in arenele visului”, a poetului vrancean Viorel Munteanu. Evenimentul va avea loc la sediul central al instituției de cultura, din strada Mihail Kogalniceanu, nr. 13. Volumul…

- Berbec O saptamana focalizata pe relațiile cu ceilalți și pe ceea ce poți realiza alaturi de ei. Tentația de a te baza mult pe ceea ce spun sau ce fac partenerul de viața, colaboratorii, rudele este pabugoasa și ar fi bine sa o ții in frau. Planuri de calatorii in strainatate sau de studii. Deocamdata…

- Au inceput lucrarile la Ana Tower, unul dintre cele mai ambițioase proiecte al omului de afaceri originar din Tașnad (județul Satu Mare), George Copos. Construcția se va ridica aproape de Crowne Plaza din Capitala, deținut tot de Copos. Proiectul Ana Tower va avea 24 de etaje si o inaltime de peste…

- E acuzat de DNA de savarsirea infractiunii de tentativa de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit DNA, Primaria Sighisoara, in calitate de lider al parteneriatul…

- Casa Regala i-a transmis fostului principe Nicolae ca are voie sa participe la funeraliile Regelui Mihai. Anunțul a fost confirmat și de avocatului fostului principe, care solicitase detalii privind inmormantarea fostului monarh, potrivit Realitatea TV.Fostul principe Nicolae a trimis o adresa…

- Comisia Iordache a votat, joi, conditii mai dure pentru procurorii care vor sa lucreze la DNA. In plus, daca Directia va dori sa isi deschida noi birouri teritoriale, va avea nevoie de avizul CSM. Membrii comisiei speciale au continuat si azi dezbaterile pe a doua din pachetul de Legi ale…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot infiinta servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-sef, dar cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM. Citeste si: DNA si DIICOT, tinute din scurt. Parlamentul…

- Chiar si cei mai putin superstitiosi dintre noi tremura atunci cind sparg o oglinda, pentru ca se activeaza una dintre cele mai bine inradacinate supersititii din mintea noastra. In toate culturile, oglinda are o simbolistica speciala, depasind cu mult simpla functie de reflectare. Ea este un portal…

- AFI Europe Romania a semnat cu reteaua World Class un contract de inchiriere pentru un spatiu de 1500 mp in AFI Tech Park, cel mai nou parc de afaceri al companiei, dezvoltat in Bucuresti, in apropierea hotelului JW Marriott si a Parlamentului. World Class Romania va fi primul chirias al…

- Globalworth, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro, anunta actualizarea rezultatelor financiare ale companiei, dupa primele trei trimestre ale anului. In plus, compania anunta intentia de achizitie pe termen scurt a cinci cladiri de…

- Un tanar de 22 ani s-a trezit cu un biciclist in fata masinii pe care o conducea si desi a incercat sa-l evite, l-a acrosat cu oglinda retrovizoare a autoturismului. Impactul i-a fost fatal victimei.

- Cresterea gradului de ocupare in zona Aviatiei, Pipera si Dimitrie Pompeiu si dezvoltarea de noi proiecte de birouri, alaturi de zona Orhideea, unde deja noul pol prinde contur, atrag atentia dezvoltatorilor de proiecte rezidentiale care vin cu apartamente atat pentru management, cat si pentru „corporatisti“.

- Companiile Iulius si Atterbury Europe, care dezvolta in comun, cu cote egale de participare, ansamblul mixt Openville Timisoara anunta ca prima faza a proiectului ar urma sa fie inaugurata la finele anului 2018 si va include 100.000 mp de birouri clasa A, o suprafata aditionala de 47.000 mp de retail…

- Liviu Dragnea declanșeaza o lupta împotriva lui însuși când vorbește despre statul-paralel, este de parere realizatorul Realitatea TV Octavian Hoandra, subliniind ca este &"jalnica&" încercarea liderului

- Omul de afaceri Ion Radulea, de numele caruia se leaga ultimii ani ai fabricii de combine agricole Semanatoarea, si-a revitalizat planurile imobiliare din vestul Bucurestiului, dupa ce o serie de investitori straini au demarat proiecte ample in zona. El vrea sa transforme terenul fostelor fabrici Semanatoarea…

- River Development, companie controlata Ion Radulea, a dat startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de birouri de clasa A situat in zona Politehnica, pe terenul fostei fabrici Pumac, unde are in plan pana in 2019 sa ridice 21.000 metri patrati de spatii de birouri. De asemenea, omul de…

- Horia Tutuianu si-a anuntat, inca de saptamana trecuta, intentia de a coordona direct din unitatile medicale sistemul de sanatate constantean aflat in subordinea sa. Biroul de la Spitalul Judetean pe care si l-a luat in primire astazi este dotat cu minimul necesar si va fi folosit cel putin o data pe…

- Madalina Cojocaru, partner, office agency, Cushman & Wakefield Echinox, a declarat in cadrul conferintei Real Estate & Construction Forum, ca 2018 va fi anul in care vestul Capitalei va cunoaste o dezvoltare foarte mare pe segmentul de spatii de birouri si "isi va consolida pozitia in…

- Legrand, specialist global în infrastructuri electrice și digitale, anunța lansarea noii solutii pentru cablare structurata: sistemul LCS3. Acesta consolideaza poziția companiei în materie de soluții destinate în special cladirilor de birouri și data centerelor, venind în…

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 68/2017 reglementeaza modalitatea de lucru in doua situatii de exceptie. In cazul lipsei actului doveditor al platii pe care trebuie sa-l anexeze contribuabilul, organul fiscal central efectueaza verificarea existentei acestuia in baza de date. In a doua situatie…

- Omul de afaceri George Copos a dat lovitura cu un proiect imobiliar ambitios si de inegalat in Romania. El a demarat construirea Ana Tower, o cladire de birouri de 24 de etaje, cu o inaltime de peste 100 de metri. Proiectul omului de faceri e mai vechi si a suportat diverse modificari, in timp. De […]…

- Condamnat in dosarul Transferurilor, George Copos pare ca e din nou pe val. Omul de afaceri a inceput construcția unei cladiri de birouri proiectata sa aiba 24 de etaje și o inalțime de peste 100 de metri, estimand ca va incheia lucrarile in decembrie 2019. Investiția a fost evaluata la circa 50…

- Tehnicianul echipei Anderlecht Bruxelles, Hein Vanhaezebrouck, a declarat, vineri, referitor la faptul ca Nicolae Stanciu s-a plans ca este folosit prea putin la formatia belgiana, ca uneori "si jucatorii trebuie sa se priveasca in oglinda". “Este logic sa se intrebe unele lucruri. Insa eu sunt aici…

- "Este logic sa se intrebe unele lucruri. Insa eu sunt aici doar de o luna, iar situatia sa era aceeasi dinainte. Poate sa puna intrebari si sa se intrebe pe sine. Uneori si jucatorii trebuie sa se priveasca in oglinda", a afirmat tehnicianul, potrivit dhnet.be. Nicolae Stanciu a declarat pentru La…

- Cererea pentru spatii de birouri si inchirieri de locuinte de lux in Frankfurt a urcat la un nivel record, capitala financiara a Germaniei fiind una dintre favoritele pentru atragerea firmelor financiare din Londra, in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Pe masura ce companiile si bancile prezente pe piata locala cresc in dimensiuni, pentru a se consolida dar si pentru a-si asocia imaginea cu o cladire anume, dezvolta singure sau cu ajutorul unui dezvoltator proiecte dedicate de birouri. Sediul unei companii sau denumirea unei cladiri dupa…

- Cererea pentru spatii de birouri si inchirieri de locuinte de lux in Frankfurt a urcat la un nivel record, capitala financiara a Germaniei fiind una dintre favoritele pentru atragerea firmelor financiare din Londra, in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aproximativ 10.000 de…

- In 2015, investitorul a inregistrat la OSIM o serie de marci sub denumirile Business Garden Cluj, Business Garden Constanta, Business Garden Iasi si Business Garden Timisoara. „Inregistrarea marcilor a fost facuta pentru a securiza brandul. Sper sa se dezvolte Romania atat de puternic, inca sa facem…