Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorii 25 de ani ar trebui sa insemne pentru Romania mai multa cercetare si inovare care sa aduca plusvaloare economiei, a apreciat presedintele Camerei de Comert si Industrie al Romaniei, Mihai Daraban, in deschiderea celei de-a XXV-a editii a Galei "Topul National al Firmelor" (TNF). "Cred…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 7 noiembrie la Romexpo un discurs in cadrul celei de-a XXV-a ediții a Galei Topului National al Firmelor.„Felicit Camera de Comerț și Industrie a Romaniei pentru organizarea Topului Național al Firmelor, un eveniment de referința…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) premiaza, miercuri, 7 noiembrie a.c., cele mai performante companii din Romania, in cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXV-a,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- București, 7 noiembrie 2018: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) premiaza, miercuri, 7 noiembrie a.c., cele mai performante companii din Romania, in cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXV-a, care va avea loc la Centrul Expozițional Romexpo, incepand cu ora 17.00.…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) premiaza, miercuri, 7 noiembrie a.c., cele mai performante companii din Romania, in cadrul Galei „Topul Național al Firmelor” (TNF), ediția a XXV-a, care va avea loc la Centrul Expozițional Romexpo, incepand cu ora 17.00. Anul acesta se implinesc 25 de…

- Tarile dezvoltate ale Uniunii Europene vor beneficia la maximum de Acordul de Parteneriat Economic Uniunea Europeana - Japonia, insa problema este ce are Romania de oferit in conditiile in care economia nipona este supertehnologizata, a declarat miercuri presedintele Camerei de Comert si Industrie…

- Brandul romanesc nu exista, cu tot respectul pentru gemul de Topoloveni, dar nu putem sa stam și sa mergem la infinit cu el, a declarat Mihai Daraban, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei.

- Probleme la zi: Summitul Initiativei celor Trei Mari a inceput la Bucuresti Realizator: Buna ziua! Astazi și mâine, la București, are loc un forum regional la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea cooperarii economice în primul rând între țarile membre al Uniunii…