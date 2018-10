Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat astazi, 16 octombrie, la Forumul de Afaceri Multisectorial, desfașurat in Italia, in marja vizitei de stat efectuate de catre Președintele Romaniei, E.S. domnul Klaus Iohannis. Forumul de Afaceri Multisectorial…

- Brandul romanesc nu prea exista si, cu tot respectul pentru gemul de Topoloveni, Romania nu poate merge la infinit cu acesta, ci are nevoie de produse cu valoare adaugata semnificativa, a declarat, miercuri, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la o conferinta pe…

- Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, a participat, miercuri, la deschiderea celei de-a XXVII-a ediții a BIFE-SIM – Targ internațional de mobila, echipamente și accesorii.

- Mihai Daraban președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) susține ca sunt presiuni mari ale constructorilor auto din Romania cu privire la Coridorul IV european. "Ați vazut presiunile pe care le fac cei de la Dacia-Renault vizavi de Coridorul IV european care e lipsa, sunt cei de…

- Prima zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 a inclus trei sesiuni plenare in cadrul carora au fost dezbatute subiecte de interes major privind politica externa a Romaniei. Panelul "Responsabilitati de actualitate in activitatea diplomatica - cooperarea economica, diplomatia culturala si stiintifica,…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a participat luni la Reuniunea Anuala a Diplomației Romane (RADR), eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe, in perioada 27-29 august a.c., cu tema: „Diplomația – un pilon al Romaniei Centenare”.

- Mihail Vlasov a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie, decizia nefiind definitiva. In acelasi dosar, fiica sa a primit inchisoare cu suspendare. Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a fost condamnat…