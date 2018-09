Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ia masuri in urma anchetei Parchetului General cu privire la incidentele din 10 august din Piata Victoriei. Comisatul sef Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii, a fost mutat din functie dupa ce a fost pus sub urmarire de procurori.…

- Mihai Dan Chirica, secretar de stat in MAI, s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul protestului din 10 august, in care acesta a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva.

- Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din Ministerul Afacerilor Interne, s-a prezentat, vineri, la Parchet, surse judiciare declarand ca urmeaza sa fie pus sub invinuire pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva, scrie Mediafax.La…

- Mai multi reprezentanti ai Jandarmeriei Romane, intre care Catalin Sindile si Sebastian Cucos, si un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne au fost citati, vineri, la Parchetul instantei supreme, unde ar urma sa fie anuntati ca au calitatea de suspect in dosarul privind violentele de la…

- Raed Arafat a declarat, vineri, dupa audierea de la Parchetul General, ca la sedintele la care a participat inainte de protestul din 10 august, nu se cunostea ca situatia de la miting va escalada sau ca va avea loc o tentativa de lovitura de stat.

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a plecat, marți dimineața, de la sediul Parchetului General. Ea neaga ca a fost audiata in dosarul deschis dupa violențele de la protestul din 10 august, scrie Mediafax.”Nu are legatura cu dosarul. Nu am nimic de ascuns. Aici fiind un Parchet mai sunt…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, va activa, incepand de miercuri, in cadrul Parchetului General, din ordinul dat de procurorul general Augustin Lazar. Potrivit unui comunicat de presa, Augustin Lazar a emis un ordin, in ziua in care CSM a decis ca Laura Codruța Kovesi sa-și continue activitatea…

