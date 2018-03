Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a primit Inaltul Patronaj al Majestatii Sale, Custodele Coroanei Romaniei. Presedintele COSR Mihai Covaliu i-a invitat pe membrii Familiei Regale sa insoteasca delegatia Romaniei la JO de la Tokyo din 2020.

- Familia Regala are reguli foarte bine puse la punct si stricte, ceea ce inseamna ca au o conduita ordonata si respectabila. Evident, insa, in cartea regulilor lor exista si sectiunea de gastronomie, care spune ca membrii Familiei Regale nu au voie sa consume anumite alimente.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, a vizitat sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, de la Arcul de Triumf, pentru a acorda Inaltul Patronaj forului Olimpic, potrivit unui comunicat al COSR remis AGERPRES. Hotararea de…

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a obtinut Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, ieri, cu ocazia unei festivitati in care presedintelui COSR, Mihai Covaliu, i-a fost inmanata o diploma prin care Casa Regala continua traditia de colaborare cu forul olimpic national.

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a obtinut Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, miercuri, cu ocazia unei festivitati in care presedintelui COSR, Mihai Covaliu, i-a fost inmanata o diploma prin care Casa Regala continua traditia de colaborare cu forul olimpic…

Miercuri, 21 martie 2018, incepand cu ora 12:00, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, va vizita sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman de la Arcul de Triumf pentru a acorda Inaltul Patronaj forului Olimpic.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a oferit, marti, certificatul de furnizor regal mai multor companii si persoane din Romania, ale caror produse, creatii si servicii sunt apreciate si folosite de Familia Regala. Intr-o ceremonie care a avut loc in Sala Regilor de la Palatul…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate…

Manuela Patrașcoiu, președinte CNI: Saptamana trecuta am reușit sa aprobam indicatorii tehnico-economici pentru Steaua și Arcul de Triumf, iar stadionul Rapid e deja pe circuitul de aprobare. Saptamana aceasta vom lansa procedurile de achiziție pentru proiectarea și execuția celor doua stadioane.

Partida dintre CSM Bucuresti si Steaua, care va avea loc sambata pe stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitala, de la ora 11,00, constituie derbyul ultimei etape din Cupa Romaniei la rugby, editia 2017-2018.

- A fost a doua vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018. In luna februarie, Principele Radu a vizitat Emiratele Arabe Unite, pentru promovarea invațamantului superior romanesc in țarile Golfului. Familia Regala romana a mai vizitat Marocul in anii 2005 și 2014 și s-a intalnit, in diverse…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Stadion Steaua” și Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. Acest act normativ este necesar…

- Guvernul Romaniei a aprobat bugetul pentru reconstructia stadioanelor "Steaua" si "Arcul de Triumf" in vederea organizarii de catre Bucuresti a Campionatului European de fotbal din 2020, arata un comunicat oficial remis marti.

Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua" si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf", realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI).

- Potrivit unui comunicat al Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, din 25 ianuarie 2018, sportivul/sportiva avand cel mai bun rezultat dintre toți componenții delegației țarii noastre la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang 2018 primea onoarea de a purta tricolorul la festivitatea de inchidere.…

- Una dintre știrile acestui weekend a fost ca prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitata la Palatul Elisabeta, pentru un pranz in compania Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, și a Alteței Sale Regale Principele Radu.

- Premierul Viorica Dancila a participat, vineri, la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Evenimentul a reprezentat prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.

- Familia Regala a avut ieri un oaspete de rang inalt: premierul Romaniei, aflat la prima sa vizita de acest gen. Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, a raspuns invitației la pranz a Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, la Palatul Elisabeta. Alaturi de Majestatea Sa s-a aflat Alteța…

Vineri, prim-minstrul Viorica Dancila, a raspuns invitației la pranz a Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, la Palatul Elisabeta, potrivit unui comunicat de presa remis AMPress. Alaturi de Majestatea Sa s-a aflat Alteța Sa Regala Principele Radu. A fost prima intalnire a prim-ministrului…

- Ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Raluca Stramaturaru va fi portdrapelul Romaniei. Cel mai bun sportiv roman la JO de iarna de la PyeongChang, Raluca Stramaturaru ( locul 7 la sanie simplu ), va fi portdrapelul tarii noastre la ceremonia de inchidere a celei de a XXIII-a editii…

Cel mai bun sportiv roman la JO de iarna de la PyeongChang, Raluca Stramaturaru (locul 7 la sanie simplu), va fi portdrapelul tarii noastre la ceremonia de inchidere a celei de a XXIII-a editii a Jocurilor Olimpice 2018, eveniment care va avea loc duminica, scrie site-ul COSR.

- Petre Apostol Maine, la PyeongChang, sunt programate primele doua manșe din concursul feminin de bob, din cadrul Jocurilor Olimpice organizate in Coreea de Sud. La aceasta proba, delegația Romaniei va fi reprezentata de catre Maria Constantin și Andreea Grecu, sportive formate la Clubul Sportiv Orașenesc…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, va propune Comitetului Executiv al COSR, la intoarcerea in tara, premierea sportivei Raluca Stramaturaru pentru locul 7 ocupat in proba individuala de sanie la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang.

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru, care a reusit cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, ca locul 7 ocupat la sanie la Jocurile de la PyeongChang reprezinta incununarea muncii sale de pana acum. ''A fost supergreu, ma bucur…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a organizat, la Gangneung, oras care gazduieste intrecerile desfasurate pe gheata, Gala Romaniei la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, in cadrul careia a marcat Centenarul Marii Uniri de la 1918, informeaza site-ul COSR. La eveniment au luat parte presedintele COSR,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, referitor la amanarea proiectului de lege privind Statutul Casei Regale, ca aceasta amanare tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin lege a unei institutii numita Casa Regala. Intrebat de ce a fost amanat din nou, la comisii,…

Singurul sportiv maramuresean prezent in delegatia Romaniei pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2018 a trecut prin clipe de maxima umilinta, inaintea deplasarii in Coreea de Sud. Cu doar trei zile ramase pana la plecare, Paul Muntean, impingator stanga in bobul de patru persoane, era anuntat ca a fost…

- Federatia va fi condusa de Marius Florea, actual secretar general. Pe 29 martie anul trecut, in urma votului secret, din partea reprezentantilor tuturor cluburilor de scrima din Romania, Laura Badea a castigat alegerile cu 32 de voturi, in timp ce Marius Florea a strans doar 18 voturi. Postul…

- Jocurile Olimpice de Iarna se desfașoara in perioada 9 februarie - 25 februarie, la Pyeongchang, Coreea de Sud, lotul Romaniei fiind format din 28 de sportivi. Competiția va fi transmisa pe programele TVR și pe Eurosport. Astazi, intr-un eveniment susținut la Izvorani, Mihai Covaliu, președintele Comitetului…

- Marius Dunca, fostul ministru al Tineretului si Sportului, a declarat, ieri, ca are incredere ca succesoarea sa, Ioana Bran, va continua proiectele incepute de el. „Am incredere ca domnisoara Ioana Bran, noul ministru al Tineretului si Sportului, va continua proiectele incepute si va avea un mandat…

- Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 7-25 februarie, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie, cu…

Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, in perioada 7-25 februarie 2018, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000" din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie a.c., cu incepere…

- Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie, a decis Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit unui…

- Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani…

Romania va fi reprezentata de 25 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, intreaga delegatie numarand 50 de persoane, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu. Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani…

- Primaria Iasi a anuntat ca Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Alteta Sa Regala Principele Radu iau parte la prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018. Pe de alta parte, niciun politician de la nivel central nu va ajunge astazi la Iasi, potrivit organizatorilor.

Confederatia Europeana de Volei incearca sa faca din snow-volei sport olimpic. Șefii CEV s-au aflat miercuri intr-o vizita la COSR, unde a avut discutii cu presedintele Mihai Covaliu, informeaza un comunicat al organismului olimpic. "Aleksandar Boricic, presedintele Confederatiei Europene de Volei (CEV)…

- Cei mai reprezentativi membi din Familia Regala a Romaniei, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane și Alteța Sa Regala Principele Radu, a luat masa la popota Jandarmeriei. Cei doi au vizitat, miercuri dimineața, sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si Familia Regala au luat parte, sambata, la parastasul de 40 de zile de la moartea Regelui Mihai I, la Curtea de Arges. La eveniment a participat si Nicolae Medforth-Mills si sotia sa. Duminica ia sfarsit perioada de mare doliu a Familiei Regale.

- Casa Regala va evacua Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doar doua zile, Guvernul a dat aviz negativ proiectului legislativ ce prevedea la Palatul Elisabeta sa fie acordat Casei Regale . Potrivit antena3.ro , premierul Mihai Tudose a menționat ca a primit solicitare de chirie, in…

- In ceea ce privește titulatura, scriitorul Bogdan Lefter a precizat ca oficial este ”Majestatea Sa Margareta”. Totodata, Tudor Vișan-Miu a adus clarificari asupra cifrului regal pe care Majestatea Sa Margareta il are de cand era Principesa, precizand și de ce aceasta nu și-a luat statutul…

- In acest an, Craciunul a gasit Familia Regala a Romaniei indoliata, dupa recenta trecere in neființa a Majestații Sale, Regele Mihai. Mesajul de Craciun transmis de Custodele Coroanei, principesa Margareta, cea mai mare dintre cele cinci fiice ale Regelui, este un nou omagiu adus acestuia, dar include…

- Craciun in doliu la Castelul Regal de la Savarșin din județul Arad, acolo unde se afla reședința preferata a regelui Mihai I. Membrii familiei regale se afla la castel insa in acest an nu au primit colindatori așa cum era tradiția. Cu o singura excepție… Dubașii de la Savarșin – colindatorii preferați…

- Principesa Margareta va petrece sarbatorile de iarna la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori. Pe 26 decembrie, Familia Regala va participa la slujba de la biserica ortodoxa din comuna, insa, in acest an, nu va primi colindatori. Acesta va fi primul Craciun al Familiei Regale fara Regele Mihai…