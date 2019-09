Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu s-a imbunatațit simțitor in ultimele zile. Artistul a reușit sa manance singu și sa faca mișcare. Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, se afla in continuare internat la Spitalul Floreasca. Dupa ce in mediul online a circulat vestea ca artistul ar…

- In aceasta dimineața, mai multe publicații au anunțat ca Mihai Constantinescu ar fi murit. Știrea s-a rostogolit ca un bulgare și pe rețelele de socializare, unde fanii au transmis condoleanțe. Totul a pornit de la Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din Romania, care a anunțat decesul pe…

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viața celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani), iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantarețul a fost internat de urgența la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, dupa ce fusese gasit inconștient, de catre soția…

- Mihai Constantinescu nu a primit sanse de la medici, dar familia, prietenii, dar și fanii care il apreciaza și il stimeaza pe artist, spera intr-o minune. Conform unor surse apropiate familiei indragitului artist, starea lui Mihai Constantinescu a evoluat spre bine in ultima perioada. Chiar daca…

- Specialiștii de la IML, dar și procurorii de la Parchetul de pe Langa Judecatoria Sectorului 1 din București au declarat in mod oficial ca Mario Iorgulescu consumase alcool, dar și substanțe interzise inainte de a se urca la volanul bolidului de lux și de a produce un accident in urma caruia a murit…

- Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a oferit detalii noi despre starea de sanatate a indragitului interpret de muzica ușoara Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu se afla in spital de multe saptamani. Medicul Monica Pop se numara printre cei care il viziteaza frecvent pe artist. Aceasta…

- Mihai Constantinescu se afla in coma in spital, de la jumatatea lunii mai, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Starea de sanatate a artistului este in continuare aceeași. Monica Pop a rupt tacerea in cazul lui Mihai Constantinescu, dupa ce s-a zvonit ca acesta ar putea fi deconectat de la aparate…

- Monica Pop a facut un apel de ultima ora pe pagina sa de socializare. "Cum sa condamne un medic un pacient la moarte sigura?! Terminati cu stirile nesimtite despre deconectarea de la aparate a lui Mihai Constantinescu, mare artist si drag prieten! Aceste lucruri nu au legatura cu realitatea!",…