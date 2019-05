Mihai Constantinescu, resuscitat. Ciuhodaru: Sunt indicatori de prognostic nefavorabil

”Șansele de reușita pentru o resuscitare depind de momentul intervenției și de rapiditatea acesteia și starea pacientului. Vorbim și despre varsta și patologia asociata. Am avut de-a lungul timpului pacienți care au avut și șapte stopuri cardiace și pe care i-am resuscitat. Dar, in momentul in care vorbim despre o stare critica, in care fenomenele grave de tip oprirea inimii se intampla in astfel de momente sunt indicatori de prognostic nefavorabil. Sunt convins ca toți colegii mei fac tot ceea ce trebuie in astfel de momente. Sunt proceduri standard ce ar trebui invațate inca de la școala…