Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca au infirmat vestea mortii cantaretului Mihai Constantinescu, anuntata intr-o postare pe Facebook de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania.Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, a infirmat pentru Libertatea…

- Dupa ce in presa centrala a aparut informatia potrivit careia Mihai Constantinescu ar fi murit, sustinuta si de anuntul de pe Facebook al Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania, reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca, acolo unde artistul se afla internat, au infirmat decesul…

- Reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca au informat vestea mortii cantaretului Mihai Constantinescu, anuntata intr-o postare pe Facebook de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania. Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, a infirmat pentur Libertatea vestea…

- „Mihai Constantinescu este in viața!”, au anunțat reprezentanții Spitalului Floreasca, dupa ce, vineri dimineața, au aparut mai multe zvonuri conform carora indragitul artist ar fi murit. Anunțul privind starea de sanatate a lui Constantinescu a fost facut de medicul Bogdan Oprița pentru ziarul Libertatea…

- In presa mondena din Romania a aparut astazi informația ca Mihai Constantinescu ar fi murit. Știrea a fost infirmata, pentru Libertatea, de catre purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița. Mai mult, Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie din București și o apropiata a familie,…

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viața celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani), iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantarețul a fost internat de urgența la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, dupa ce fusese gasit inconștient, de catre soția…

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viața celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani), iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantarețul a fost internat de urgența la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, in ziua de 13 mai 2019, dupa ce fusese gasit inconștient,…

- Jurnalista Mara Banica a vorbit, intr-un text postat pe contul sau de socializare, despre indragitul cantareț Mihai Constantinescu, care are probleme de sanatate. "Nu m am uitat la nicio știre despre starea sanatații lui Mihai. Nu am citit niciun articol de cand Mihai este in spital. Intreb vești despre…