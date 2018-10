Știrea conform careia Mihai Constantinescu ar fi murit… a șocat o lume intreaga! In ultima vreme, au tot circulat in presa știri despre moartea mai multor vedete, iar artistul a vrut sa lamureasca situația. In varsta de 72 de ani, Mihai Constantinescu a suferit un șoc atunci cand a auzit ce știre falsa circula despre […] The post ”Mihai Constantinescu a murit!” Știrea care a pus pe jar o lume intreaga appeared first on Cancan.ro .