Mihai Constantinescu a fost operat din nou

- Surse medicale au declarat, marți, pentru MEDIAFAX ca starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu este in continuare „staționara”,nefiind inregistrata nicio evoluție in acest sens. Potrivit aceleiași surse, artistul e inca internat la Spitalul Floreasca „in stare grava, la fel de rea, vegetativa”.…

- Doctorii vin cu informații de ultima ora despre Mihai Constantinescu, care, de pe 13 mai, este internat in Spitalul Floreasca din Capitala, in stare grava. Din pacate, veștile nu sunt deloc unele bune.

- Mihaela Constantinescu, fosta soție a indragitului artist Mihai Constantinescu, a comentat pe marginea zvonurilor potrivit carora cantarețul ar urma sa fie mutat la o clinica din strainatate. In ultima perioada de timp au existat zvonuri potrivit carora Mihai Constantinescu ar urma sa fie mutat la o…

- Apar noi detalii despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu. Artistul se afla in continuare internat la Spitalul Floreasca din Capitala, dar soția acestuia vrea sa il transfere la o clinica din afara țarii.

- Prezentatoarea de televiziune Cristina Țopescu a transmis un mesaj dupa ce s-a aflat despre problemele grave de sanatate ale celebrului artist Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu se afla in moarte cerebrala la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din Capitala, dupa ce luni seara…

- Momente foarte dificile pentru Mihai Constantinescu si pentru apropiatii sai, care spera ca solistul sa poata fi ajutat de medici sa se puna pe picioare cat mai curand. Interpretul in varsta de 73 de ani a fost adus luni seara, de urgenta, la Spitalul Floreasca din Capitala. Totul, dupa ce ar fi facut…

- Indragitul cantaret de muzica usoara a fost transportat noaptea trecuta la spital dupa ce a facut stop cardio respirator. Mihai Constantinescu a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. In cursul noptii, artistul a mai intrat intr-un stop cardio respirator si este in coma. Din primele…

- Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala, luni, in urma unui stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat, iar acum Mihai Constantinescu este la Terapie Intensiva, au precizat, pentru Mediafax, surse medicale. Potrivit surselor citate,…