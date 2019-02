Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și-a spus parerea referitor la sistemul de invațamant din țara noastra. Pe contul sau de socializare, moderatoarea TV Gabriela Cristea a luat in discuție sistemul de invațamant din Romania. Vedeta este de parere ca copiii de școala nu ar trebui sa fie foarte…

- A circulat zilele trecute pe Facebook un banner pe fond negru cu urmatorul text: „Legea 18 in China: Coruptia este declarata crima de stat si se pedepseste cu MOARTEA!". Postarea a fost redistribuita si a starnit destule reactii, multe aprobative. Unii regreta ca nu exista asa ceva si Romania, altii…

- O fetița din Carei, județul Bihor, a uimit pe toata lumea printr-un gest de mare noblețe. Cynthia Pap a decis sa-și dea banii primiți de Moș Craciun pentru un scop nobil. Fetița a luat de toți banii mancare pentru cainii de la un adapost din orașul ei. Fapta sa a fiost facuta publica pe pagina de Facebook…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita Camerei Deputatilor sa voteze in regim de urgenta modificarile la legea adoptiei si solicita deschiderea adoptiilor internationale. CNMR afirma intr-un comunicat de presa ca in prezent, cu toate ca in Romania exista circa…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in Cabinetul Ponta, a criticat, marti, in termeni foarte duri, situatia din sistemul energetic romanesc. Mai exact, Nicolescu a spus, intr-o conferinta de specialitate, ca sistemul energetic autohton "este afectat de foarte multa prostie" si, in consecinta,…

- Daniel Ghita l-a provocat pe Catalin Morosanu sa renunte la adversarul pe care il va avea in gata de la Craiova, de pe 15 decembrie, deoarece ar fi un anonim adus in tara doar pentru a fi invins. Ghita l-a facut praf pe Morosanu: "Nu-i voi da KO, il voi bate atat de rau incat o sa ma viseze…

- "Nu cred ca e normal sa vorbim de fiecare data cand ne autosesizam legat de o problema, dar pot sa spun acum: ne-am sesizat de 47 de ori in noua luni pentru fiecare lucru nelalocul lui care ni s-a parut ca se intampla. Am sanctionat 23 de manageri. (...) Este vorba de sanctiuni in urma actiunilor…

- ANCPI a eliberat online, in luna octombrie 2018, peste 53.000 de extrase de carte funciara. Numarul documentelor eliberate online luna trecuta este de doua ori și jumatate mai mare fața de luna octombrie a anului trecut, cand utilizatorii platformei epay.ancpi.ro au solicitat aproximativ 21.000 de extrase.…